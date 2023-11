ブリーダーズカップターフスプリントは5日(現地時間4日)、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝1000メートルで行われ、ノーボールズ(セン4歳、L.リヴェリ厩舎)が優勝。日本から参戦したジャスパークローネは着外に敗れた。

【レース結果】

1着 7番ノーボールズ(セン4、G.コラレス)

2着 1番ビッグインベージョン(牡4、J.ロザリオ)

3着 8番イソップスフェイブルズ(牡3、R.ムーア)

4着 5番リヴインザドリーム(セン4、S.キレーン)

5着 10番モトーリアス(セン5、F.プラ)

取消 13番ワンタイマー(セン4、E.ベアード)

取消 15番レーンウェイ(セン6、M.スミス)

取消 16番トワイライトグリーミング(牝4、I.オルティスJr.)

取消 2番ブラッドセル(牡3)

Live In The Dream is run down close home as Nobals shows plenty of them to strike in the @BreedersCup Turf Sprint 🏆 #BC23 pic.twitter.com/fxhAedNckQ