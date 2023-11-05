ブリーダーズカップターフスプリントは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝１０００メートルで行われ、ノーボールズ（セン４歳、Ｌ．リヴェリ厩舎）が優勝。日本から参戦したジャスパークローネは着外に敗れた。
【レース結果】
１着 ７番ノーボールズ（セン４、Ｇ．コラレス）
２着 １番ビッグインベージョン（牡４、Ｊ．ロザリオ）
３着 ８番イソップスフェイブルズ（牡３、Ｒ．ムーア）
４着 ５番リヴインザドリーム（セン４、Ｓ．キレーン）
５着 １０番モトーリアス（セン５、Ｆ．プラ）
取消 １３番ワンタイマー（セン４、Ｅ．ベアード）
取消 １５番レーンウェイ（セン６、Ｍ．スミス）
取消 １６番トワイライトグリーミング（牝４、Ｉ．オルティスＪｒ．）
取消 ２番ブラッドセル（牡３）
Live In The Dream is run down close home as Nobals shows plenty of them to strike in the @BreedersCup Turf Sprint 🏆 #BC23 pic.twitter.com/fxhAedNckQ— Racing TV (@RacingTV) November 4, 2023