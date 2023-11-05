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【ブリーダーズカップターフスプリント】ノーボールズがＶ…レース結果

スポーツ報知

　ブリーダーズカップターフスプリントは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝１０００メートルで行われ、ノーボールズ（セン４歳、Ｌ．リヴェリ厩舎）が優勝。日本から参戦したジャスパークローネは着外に敗れた。

【レース結果】

１着　７番ノーボールズ（セン４、Ｇ．コラレス）

２着　１番ビッグインベージョン（牡４、Ｊ．ロザリオ）

３着　８番イソップスフェイブルズ（牡３、Ｒ．ムーア）

４着　５番リヴインザドリーム（セン４、Ｓ．キレーン）

５着　１０番モトーリアス（セン５、Ｆ．プラ）

取消　１３番ワンタイマー（セン４、Ｅ．ベアード）

取消　１５番レーンウェイ（セン６、Ｍ．スミス）

取消　１６番トワイライトグリーミング（牝４、Ｉ．オルティスＪｒ．）

取消　２番ブラッドセル（牡３）

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