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【ブリーダーズカップターフ】ディープインパクト産駒オーギュストロダンがＶ…レース結果

スポーツ報知

　第４０回ブリーダーズカップターフは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝２４００メートルで行われ、ディープインパクト産駒のオーギュストロダン（牡3歳、A.オブライエン厩舎）が優勝。日本から参戦したシャフリヤール（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎）は３着だった。

【レース結果】

１着　５番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）

２着　８番アップトゥザマーク（牡４、Ｉ．オルティスＪｒ．）

３着　１番シャフリヤール（牡５、Ｃ．デムーロ）

４着　３番ゴールドフェニックス（せん５、Ｊ．ヘルナンデス）

５着　１１番キングオブスティール（牡３、Ｌ．デットーリ）

取消　４番ボリショイバレエ（牡５、Ｊ．ヴェラスケス）

取消　６番ゲットスモーキン（せん６、Ｆ．デラクルーズ）

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