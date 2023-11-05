第４０回ブリーダーズカップターフは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝２４００メートルで行われ、ディープインパクト産駒のオーギュストロダン（牡3歳、A.オブライエン厩舎）が優勝。日本から参戦したシャフリヤール（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎）は３着だった。
【レース結果】
１着 ５番オーギュストロダン（牡３、Ｒ．ムーア）
２着 ８番アップトゥザマーク（牡４、Ｉ．オルティスＪｒ．）
３着 １番シャフリヤール（牡５、Ｃ．デムーロ）
４着 ３番ゴールドフェニックス（せん５、Ｊ．ヘルナンデス）
５着 １１番キングオブスティール（牡３、Ｌ．デットーリ）
取消 ４番ボリショイバレエ（牡５、Ｊ．ヴェラスケス）
取消 ６番ゲットスモーキン（せん６、Ｆ．デラクルーズ）
👑 Auguste Rodin - @BreedersCup Champion— Racing TV (@RacingTV) November 4, 2023
🏇 10 runs
🥇 Seven wins
🏆 G1 #BC23 Turf
🏆 G1 Derby
🏆 G1 Irish Derby
🏆 G1 Irish Champion Stakes
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