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【ブリーダーズカップマイル】マスターオブザシーズがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　第４０回ブリーダーズカップマイルは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝１６００メートルで行われ、マスターオブザシーズ（せん５歳、C.アップルビー厩舎）が優勝。日本から参戦したソングライン（牝５歳、美浦・林徹厩舎）は５着、ウインカーネリアン（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎）は１１着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　１４番マスターオブザシーズ（せん５、Ｗ．ビュイック）

２着　６番モージ（牝３、Ｏ．マーフィー）

３着　３番カサクリード（牡７、Ｌ．サエス）

４着　２番ジーナロマンティカ（牝４、Ｔ．ガファリオン）

５着　１０番ソングライン（牝５、戸崎　圭太）

６着　１３番モアザンルックス（牡３、Ｊ．ロザリオ）

７着　５番ラッキースコア（せん５、Ｉ．オルティスＪｒ．）

８着　１番シャールズスパイト（牡６、Ｊ．ヴェラスケス）

９着　１１番ケリナ（牝３、Ｍ．ギュイヨン）

１０着　８番デュジュール（せん５、Ｆ．プラ）

１１着　４番ウインカーネリアン（牡６、三浦　皇成）

１２着　９番アストロノマー（せん４、Ｒ．ムーア）

１３着　７番マスターオブフォックスハウンズ（牡６、Ｅ．マルドナード）

取消　１２番エグゾルテッド（牡６、Ｊ．ヘルナンデス）

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