第４０回ブリーダーズカップマイルは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝１６００メートルで行われ、マスターオブザシーズ（せん５歳、C.アップルビー厩舎）が優勝。日本から参戦したソングライン（牝５歳、美浦・林徹厩舎）は５着、ウインカーネリアン（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎）は１１着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着 １４番マスターオブザシーズ（せん５、Ｗ．ビュイック）

２着 ６番モージ（牝３、Ｏ．マーフィー）

３着 ３番カサクリード（牡７、Ｌ．サエス）

４着 ２番ジーナロマンティカ（牝４、Ｔ．ガファリオン）

５着 １０番ソングライン（牝５、戸崎 圭太）

６着 １３番モアザンルックス（牡３、Ｊ．ロザリオ）

７着 ５番ラッキースコア（せん５、Ｉ．オルティスＪｒ．）

８着 １番シャールズスパイト（牡６、Ｊ．ヴェラスケス）

９着 １１番ケリナ（牝３、Ｍ．ギュイヨン）

１０着 ８番デュジュール（せん５、Ｆ．プラ）

１１着 ４番ウインカーネリアン（牡６、三浦 皇成）

１２着 ９番アストロノマー（せん４、Ｒ．ムーア）

１３着 ７番マスターオブフォックスハウンズ（牡６、Ｅ．マルドナード）

取消 １２番エグゾルテッド（牡６、Ｊ．ヘルナンデス）