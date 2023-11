第40回ブリーダーズカップマイルは5日(現地時間4日)、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝1600メートルで行われ、マスターオブザシーズ(せん5歳、C.アップルビー厩舎)が優勝。日本から参戦したソングライン(牝5歳、美浦・林徹厩舎)は5着、ウインカーネリアン(牡6歳、美浦・鹿戸雄一厩舎)は11着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 14番マスターオブザシーズ(せん5、W.ビュイック)

2着 6番モージ(牝3、O.マーフィー)

3着 3番カサクリード(牡7、L.サエス)

4着 2番ジーナロマンティカ(牝4、T.ガファリオン)

5着 10番ソングライン(牝5、戸崎 圭太)

6着 13番モアザンルックス(牡3、J.ロザリオ)

7着 5番ラッキースコア(せん5、I.オルティスJr.)

8着 1番シャールズスパイト(牡6、J.ヴェラスケス)

9着 11番ケリナ(牝3、M.ギュイヨン)

10着 8番デュジュール(せん5、F.プラ)

11着 4番ウインカーネリアン(牡6、三浦 皇成)

12着 9番アストロノマー(せん4、R.ムーア)

13着 7番マスターオブフォックスハウンズ(牡6、E.マルドナード)

取消 12番エグゾルテッド(牡6、J.ヘルナンデス)

🔵 Some finish! Master Of The Seas runs down Mawj to win the Breeders' Cup Mile & lead home a 1-2 for team @godolphin #BC23 | @BreedersCup pic.twitter.com/szg3pr5IVn