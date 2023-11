ブリーダーズカップフィリー&メアスプリントは5日(現地時間4日)、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場のダート1400メートルで行われ、グッドナイトオリーブ(牝5歳、 C.ブラウン厩舎)が優勝。日本から参戦したメイケイエールは着外に敗れた。

【レース結果】

1着 1番グッドナイトオリーブ(牝5、I.オルティスJr.)

2着 9番ユウギリ(牝4、R.サンタナJr.)

3着 8番スリーウィッチーズ(牝4、L.サエス)

4着 7番ソサイエティ(牝4、T.ガファリオン)

5着 5番カーステンボッシュ(牝4、H.ベリオス)

👋 Goodnight Olive does it again



She retains her crown in the @BreedersCup Filly & Mare Sprint #BC23 🏆 🇺🇸 pic.twitter.com/WP4YLiGNRh