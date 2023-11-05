お知らせ
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ここでしか見られない、貴重な写真の数々「箱根駅伝　写真館」
Twitter facebook Instagram YouTube

【ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ】インスパイラルがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　第２５回ブリーダーズカップフィリー＆メアターフは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝２０００メートルで行われ、インスパイラル（牝４歳、J.ゴスデン厩舎）が優勝。日本から参戦したウインマリリン（牝６歳、美浦・手塚貴久厩舎）は４着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　６番インスパイラル（牝４、Ｌ．デットーリ）

２着　２番ウォームハート（牝３、Ｒ．ムーア）

３着　４番モイラ（牝４、Ｆ．プラ）

４着　５番ウインマリリン（牝６、Ｃ．デムーロ）

５着　１番インイタリアン（牝５、Ｊ．ロザリオ）

６着　１１番ルミエールロック（牝３、Ｄ．マクモナグル）

７着　３番ウィズザムーンライト（牝４、Ｗ．ビュイック）

８着　７番リンディー（牝３、Ｔ．ガファリオン）

９着　１２番ステートオケージョン（牝５、Ｒ．ライアン）

１０着　９番ディディア（牝５、Ｖ．シュミノー）

１１着　８番フェヴローバー（牝５、Ｊ．カステリャーノ）

１２着　１０番マキューリック（牝４、Ｉ．オルティスＪｒ．）

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×