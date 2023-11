第25回ブリーダーズカップフィリー&メアターフは5日(現地時間4日)、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝2000メートルで行われ、インスパイラル(牝4歳、J.ゴスデン厩舎)が優勝。日本から参戦したウインマリリン(牝6歳、美浦・手塚貴久厩舎)は4着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 6番インスパイラル(牝4、L.デットーリ)

2着 2番ウォームハート(牝3、R.ムーア)

3着 4番モイラ(牝4、F.プラ)

4着 5番ウインマリリン(牝6、C.デムーロ)

5着 1番インイタリアン(牝5、J.ロザリオ)

6着 11番ルミエールロック(牝3、D.マクモナグル)

7着 3番ウィズザムーンライト(牝4、W.ビュイック)

8着 7番リンディー(牝3、T.ガファリオン)

9着 12番ステートオケージョン(牝5、R.ライアン)

10着 9番ディディア(牝5、V.シュミノー)

11着 8番フェヴローバー(牝5、J.カステリャーノ)

12着 10番マキューリック(牝4、I.オルティスJr.)

Frankie goes to Hollywood! @FrankieDettori & Inspiral win the Breeders' Cup Filly & Mare Turf 🚀 #BC23 | @BreedersCup pic.twitter.com/5gwAG0rD8z