第２５回ブリーダーズカップフィリー＆メアターフは５日（現地時間４日）、アメリカ・サンタアニタパーク競馬場の芝２０００メートルで行われ、インスパイラル（牝４歳、J.ゴスデン厩舎）が優勝。日本から参戦したウインマリリン（牝６歳、美浦・手塚貴久厩舎）は４着だった。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 ６番インスパイラル（牝４、Ｌ．デットーリ）
２着 ２番ウォームハート（牝３、Ｒ．ムーア）
３着 ４番モイラ（牝４、Ｆ．プラ）
４着 ５番ウインマリリン（牝６、Ｃ．デムーロ）
５着 １番インイタリアン（牝５、Ｊ．ロザリオ）
６着 １１番ルミエールロック（牝３、Ｄ．マクモナグル）
７着 ３番ウィズザムーンライト（牝４、Ｗ．ビュイック）
８着 ７番リンディー（牝３、Ｔ．ガファリオン）
９着 １２番ステートオケージョン（牝５、Ｒ．ライアン）
１０着 ９番ディディア（牝５、Ｖ．シュミノー）
１１着 ８番フェヴローバー（牝５、Ｊ．カステリャーノ）
１２着 １０番マキューリック（牝４、Ｉ．オルティスＪｒ．）
Frankie goes to Hollywood! @FrankieDettori & Inspiral win the Breeders' Cup Filly & Mare Turf 🚀 #BC23 | @BreedersCup pic.twitter.com/5gwAG0rD8z— Racing TV (@RacingTV) November 4, 2023