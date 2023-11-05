フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇し、昨年７月にプロ転向した羽生結弦さん（２８）の初の単独ツアー公演「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２ｎｄ “ＲＥ＿ＰＲＡＹ” ＴＯＵＲ」が４日、さいたまスーパーアリーナで幕を開けた。満員の１万４千人の観客を集め、３つの新プログラムを含む１２演目を約２時間半に渡り熱演。終盤には感極まる場面もあった。来年１月に佐賀、２月に神奈川の各県でも開催する。

◇披露した演目

―前半―

〈１〉いつか終わる夢―ｏｒｉｇｉｎａｌ―（ファイナルファンタジー１０）

〈２〉鶏と蛇と豚（椎名林檎）

〈３〉Ｈｏｐｅ＆Ｌｅｇａｃｙ（１６―１７年フリー）

〈４〉Ｍｅｇａｌｏｖａｎｉａ（アンダーテイル）

〈５〉破滅への使者（ファイナルファンタジー９）

―後半―

〈６〉いつか終わる夢 Ｒｅ；（ファイナルファンタジー１０）

〈７〉天と地のレクイエム（１５―１６年エキシビション）

〈８〉あの夏へ（千と千尋の神隠し）

〈９〉春よ、来い（１８―１９、１９―２０、２０―２１、２１―２２年エキシビション）

―アンコール―

〈１０〉Ｌｅｔ ｍｅ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎ ｙｏｕ（２０―２１年ＳＰ）

〈１１〉ＳＥＩＭＥＩ（１５―１６、１７―１８、２０年フリー）

〈１２〉Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｒｏｎｄｏ Ｃａｐｒｉｃｃｉｏｓｏ（２１―２２年ＳＰ）

◇「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２ｎｄ “ＲＥ＿ＰＲＡＹ” ＴＯＵＲ」

▽埼玉公演（さいたまスーパーアリーナ） １１月５日午後４時

▽佐賀公演（ＳＡＧＡアリーナ） ２０２４年１月１２日同６時、１４日同４時

▽横浜公演（ぴあアリーナＭＭ） ２月１７、１９日

※時間は開演時間、横浜公演は後日発表