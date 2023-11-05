フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇し、昨年７月にプロ転向した羽生結弦さん（２８）の初の単独ツアー公演「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２ｎｄ “ＲＥ＿ＰＲＡＹ” ＴＯＵＲ」が４日、さいたまスーパーアリーナで幕を開けた。満員の１万４千人の観客を集め、３つの新プログラムを含む１２演目を約２時間半に渡り熱演。終盤には感極まる場面もあった。来年１月に佐賀、２月に神奈川の各県でも開催する。
◇披露した演目
―前半―
〈１〉いつか終わる夢―ｏｒｉｇｉｎａｌ―（ファイナルファンタジー１０）
〈２〉鶏と蛇と豚（椎名林檎）
〈３〉Ｈｏｐｅ＆Ｌｅｇａｃｙ（１６―１７年フリー）
〈４〉Ｍｅｇａｌｏｖａｎｉａ（アンダーテイル）
〈５〉破滅への使者（ファイナルファンタジー９）
―後半―
〈６〉いつか終わる夢 Ｒｅ；（ファイナルファンタジー１０）
〈７〉天と地のレクイエム（１５―１６年エキシビション）
〈８〉あの夏へ（千と千尋の神隠し）
〈９〉春よ、来い（１８―１９、１９―２０、２０―２１、２１―２２年エキシビション）
―アンコール―
〈１０〉Ｌｅｔ ｍｅ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎ ｙｏｕ（２０―２１年ＳＰ）
〈１１〉ＳＥＩＭＥＩ（１５―１６、１７―１８、２０年フリー）
〈１２〉Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｒｏｎｄｏ Ｃａｐｒｉｃｃｉｏｓｏ（２１―２２年ＳＰ）
◇「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２ｎｄ “ＲＥ＿ＰＲＡＹ” ＴＯＵＲ」
▽埼玉公演（さいたまスーパーアリーナ） １１月５日午後４時
▽佐賀公演（ＳＡＧＡアリーナ） ２０２４年１月１２日同６時、１４日同４時
▽横浜公演（ぴあアリーナＭＭ） ２月１７、１９日
※時間は開演時間、横浜公演は後日発表