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羽生結弦さん　３つの新プロ含む１２演目披露　ＦＦ９の「破滅への使者」、椎名林檎の「鶏と蛇と豚」

スポーツ報知
羽生結弦さん（カメラ・矢口　亨）

　フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇し、昨年７月にプロ転向した羽生結弦さん（２８）の初の単独ツアー公演「Ｙｕｚｕｒｕ　Ｈａｎｙｕ　ＩＣＥ　ＳＴＯＲＹ　２ｎｄ　“ＲＥ＿ＰＲＡＹ”　ＴＯＵＲ」が４日、さいたまスーパーアリーナで幕を開けた。満員の１万４千人の観客を集め、３つの新プログラムを含む１２演目を約２時間半に渡り熱演。終盤には感極まる場面もあった。来年１月に佐賀、２月に神奈川の各県でも開催する。

　◇披露した演目

―前半―

　〈１〉いつか終わる夢―ｏｒｉｇｉｎａｌ―（ファイナルファンタジー１０）

〈２〉鶏と蛇と豚（椎名林檎）

〈３〉Ｈｏｐｅ＆Ｌｅｇａｃｙ（１６―１７年フリー）

〈４〉Ｍｅｇａｌｏｖａｎｉａ（アンダーテイル）

〈５〉破滅への使者（ファイナルファンタジー９）

―後半―

〈６〉いつか終わる夢　Ｒｅ；（ファイナルファンタジー１０）

〈７〉天と地のレクイエム（１５―１６年エキシビション）

〈８〉あの夏へ（千と千尋の神隠し）

〈９〉春よ、来い（１８―１９、１９―２０、２０―２１、２１―２２年エキシビション）

―アンコール―

〈１０〉Ｌｅｔ　ｍｅ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎ　ｙｏｕ（２０―２１年ＳＰ）

〈１１〉ＳＥＩＭＥＩ（１５―１６、１７―１８、２０年フリー）

〈１２〉Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｏｎｄｏ　Ｃａｐｒｉｃｃｉｏｓｏ（２１―２２年ＳＰ）

　◇「Ｙｕｚｕｒｕ　Ｈａｎｙｕ　ＩＣＥ　ＳＴＯＲＹ　２ｎｄ　“ＲＥ＿ＰＲＡＹ”　ＴＯＵＲ」

　▽埼玉公演（さいたまスーパーアリーナ）　１１月５日午後４時

　▽佐賀公演（ＳＡＧＡアリーナ）　２０２４年１月１２日同６時、１４日同４時

　▽横浜公演（ぴあアリーナＭＭ）　２月１７、１９日

　※時間は開演時間、横浜公演は後日発表

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