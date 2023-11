◆第40回ブリーダーズCクラシック・米G1(11月4日、サンタアニタパーク競馬場・ダート2000メートル)

日本勢初の快挙が期待された一戦だったが、今年のドバイ・ワールドCを制したウシュバテソーロ(牡6歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル)は5着、UAEダービーの覇者デルマソトガケ(牡3歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ)は大健闘の2着に入った。勝ったのはホワイトアバリオ(牡4歳、米国・RダトローJr.厩舎、父レースデイ)。

日本馬初の偉業には届かなかったが、デルマソトガケは今後が楽しみになる2着だった。前走のケンタッキーダービー(6着)に続く米国G1挑戦で、好スタートから4番手につけると直線でも手応え十分に加速。先に抜け出したホワイトアバリオとの差を詰めたが、あと一歩届かなかった。

鞍上のクリストフ・ルメール騎手は「よく頑張ってくれた。3、4コーナーでずぶかったけど、スタミナで最後まで一生懸命走ってくれた」とパートナーをたたえた。音無調教師は「勝ちたかったんだけど、相手もいることだし、状態も良かった。長期休養明けが心配だったけど、それを差し引いてもよく頑張ってくれた。来年もサウジ、ドバイと挑戦したいね」と前向きに語った。

一方、昨年の秋から怒とうの6連勝中で実績では上位だったウシュバテソーロが5着どまり。いつものように後方追走から徐々にポジションを上げていったが、ドバイで見せたような末脚を直線で発揮できず、掲示板確保までが精いっぱいだった。

【動画】デルマソトガケが大健闘の2着!

REPLAY: White Abarrio wins the $6 Million @LonginesEq #BreedersCup Classic! Congrats to all connections! #BC23 pic.twitter.com/9LCFP8T1Ny