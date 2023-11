◆第25回ブリーダーズCフィリー&メアターフ・米G1(11月4日、サンタアニタパーク競馬場・芝2000メートル)

日本から唯一参戦したウインマリリン(牝6歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー)は、21年ラヴズオンリーユーに続く日本馬2頭目の同レース優勝を逃した。勝ったのはデットーリ騎手とコンビを組んだ英国のインスパイラル(牝4歳、Jゴスデン厩舎、父フランケル)。

クリスチャン・デムーロ騎手=イタリア=との初コンビで5番枠からスタート。最初のコーナーで好位置を確保できず後方3番手からの追走を強いられた。最内を突いた直線で馬群を割って伸びてきたが、3着争いに絡む4着までが精いっぱい。前走のオールカマー9着からの変わり身が期待されたが、昨年の香港ヴァーズに続く海外G1・2勝目はならなかった。

Cデムーロ騎手は「いい競馬をしてくれた。特に最後の1ハロンはよく頑張ってくれた」とパートナーをねぎらっていた。手塚調教師も「すごいいい競馬だったと思う。(ポジションは)もう少し前かなと思ったが、スタートして両脇から挟まれてしまったので…。もう少しだったけど、勝った馬は強かった」と振り返った。

【動画】後方から追い上げたウインマリリンはあと一歩

REPLAY: Inspiral (GB) wins the $2 Million @MakersMark #BreedersCup Filly & Mare Turf! Congrats to her connections! #BC23 pic.twitter.com/CmTKJupCj9