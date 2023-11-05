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【ＢＣターフスプリント】ジャスパークローネ敗れる　初の海外遠征で大金星ならず

スポーツ報知
ジャスパークローネ

◆第１６回ブリーダーズＣターフスプリント・米Ｇ１（１１月４日、サンタアニタパーク競馬場・芝１０００メートル）

　スプリンターズＳ４着のジャスパークローネ（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド）は勝利をつかめなかった。ノーボールズ（セン４歳、米国Ｌリヴェリ厩舎、父ノーブルミッション）がＧ１初挑戦Ｖを飾った。勝ち時計は５５秒１５（良）。

　今年５月にオープン入り。函館スプリントＳは最下位の１６着に敗れたが、次戦のＣＢＣ賞を逃げ切って重賞初制覇。続く北九州記念も制し、サマースプリント王者に輝いた。Ｇ１初挑戦だったスプリンターズＳでも自分の競馬を貫き、０秒４差４着と健闘。しかし、初の海外遠征で大金星とはならず。騎乗した川田将雅騎手＝栗東・フリー＝は２０２１年フィリー＆メアターフ（ラヴズオンリーユー）でブリーダーズＣ初勝利を挙げていた。

【動画】ジャスパークローネは大金星ならず！

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