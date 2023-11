◆第16回ブリーダーズCターフスプリント・米G1(11月4日、サンタアニタパーク競馬場・芝1000メートル)

スプリンターズS4着のジャスパークローネ(牡4歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド)は勝利をつかめなかった。ノーボールズ(セン4歳、米国Lリヴェリ厩舎、父ノーブルミッション)がG1初挑戦Vを飾った。勝ち時計は55秒15(良)。

今年5月にオープン入り。函館スプリントSは最下位の16着に敗れたが、次戦のCBC賞を逃げ切って重賞初制覇。続く北九州記念も制し、サマースプリント王者に輝いた。G1初挑戦だったスプリンターズSでも自分の競馬を貫き、0秒4差4着と健闘。しかし、初の海外遠征で大金星とはならず。騎乗した川田将雅騎手=栗東・フリー=は2021年フィリー&メアターフ(ラヴズオンリーユー)でブリーダーズC初勝利を挙げていた。

【動画】ジャスパークローネは大金星ならず!

REPLAY: Nobals wins the $1 Million #BreedersCup Turf Sprint! Congrats to all connections! #BC23 pic.twitter.com/hpytTFJ2d7