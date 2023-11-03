◆第１３回みやこＳ・Ｇ３（１１月５日、京都・ダート１８００メートル、１着馬にチャンピオンズカップの優先出走権）
出走馬１６頭の枠順が、３日午前１０時に決定した。新馬戦から無傷の４連勝中のセラフィックコール（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父ヘニーヒューズ）は８枠１５番に決まった。前走に引き続き、ミルコ・デムーロ騎手が手綱を執る。５連勝で重賞初制覇なるか。
前走のラジオ日本賞を５９キロで押し切ったウィリアムバローズ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１４番からのスタート。オープンで２勝と実績を積み重ね、ここは悲願の重賞初Ｖを狙う。鞍上はデビュー戦以来、久々の騎乗となる坂井瑠星騎手。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）アスクドゥラメンテ 牡４ ５７ 西村 淳也
（２）アルーブルト 牡５ ５７ 秋山 真一郎
（３）タイセイドレフォン 牡４ ５７ 団野 大成
（４）サンライズホープ 牡６ ５７ 和田 竜二
（５）ゲンパチルシファー 牡７ ５７ 松若 風馬
（６）ブリッツファング 牡４ ５７ 藤岡 康太
（７）メイクアリープ 牡４ ５７ 幸 英明
（８）マリオロード 牡４ ５７ 酒井 学
（９）ワールドタキオン 牡５ ５７ 斎藤 新
（１０）ホウオウルーレット 牡４ ５７ 横山 和生
（１１）メイショウカズサ 牡６ ５７ 古川 吉洋
（１２）ペプチドナイル 牡５ ５７ 富田 暁
（１３）エナハツホ 牝４ ５５ 藤懸 貴志
（１４）ウィリアムバローズ 牡５ ５７ 坂井 瑠星
（１５）セラフィックコール 牡３ ５５ ミルコ・デムーロ
（１６）アイオライト 牡６ ５７ 岩田 望来