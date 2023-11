米大リーグ選手会は2日(日本時間3日)、選手間投票による年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」を発表し、ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手(25)を選出した。エンゼルス・大谷翔平投手(29)は、ドジャースのムーキー・ベッツ外野手(31)とともに最終候補3人の中に入っていたが、21年以来2度目の受賞はならなかった。

アクーニャは今季、41本塁打、106打点、打率3割3分7厘で、レギュラーシーズンで全30球団最多104勝を挙げたブレーブス打線を1番打者として引っ張った。217安打、149得点、73盗塁、出塁率4割1分6厘、OPS1・012、383塁打などがリーグトップだった。老舗スポーツメディア「スポーティング・ニューズ」が選出するMVPも2位の大谷の44票に大きく差をつける242票を得て受賞していた。

大谷は今季、8月に右肘内側側副靱帯(じんたい)を損傷。9月には右肘手術を受けてシーズン終了前に離脱となったが、8月までは二刀流でフル回転。投げては23登板で10勝5敗、防御率3・14で2年連続の2ケタ勝利を挙げ、打者では135試合の出場で497打数151安打の打率3割4厘、44本塁打、95打点、20盗塁をマークし、自身初の打率3割超え、日本人初の本塁打王に輝いた。選手間投票によるMVPは両リーグで1人のみの選出だが、最も注目が集まる記者投票によるア・リーグMVPの受賞は確実視されている。

ア・リーグ最優秀野手は、大谷が21年以来2度目の受賞。最優秀投手はア・リーグがコール(ヤンキース)、ナ・リーグはスネル(パドレス)が輝いた。

◆直近10年の選手間投票MVP受賞者

・13年 カブレラ(タイガース)

・14年 カーショー(ドジャース)

・15年 ドナルドソン(ブルージェイズ)

・16年 アルテューベ(アストロズ)

・17年 アルテューベ(アストロズ)

・18年 マルティネス(レッドソックス)

・19年 トラウト(エンゼルス)

・20年 フリーマン(ブレーブス)

・21年 大谷翔平(エンゼルス)

・22年 ジャッジ(ヤンキース)

【動画】大谷翔平、普段着で受賞インタビューに応じる姿がステキ!

Another unworldly season for the @Angels unicorn 🦄 Shohei Ohtani recorded 44 home runs, 95 RBIs, and 78 extra base hits, and led the majors in slugging (.654), OPS (1.066) and bWAR (10.0). Congrats, Shohei, on being named 2023 #PlayersChoiceAwards AL Outstanding Player! pic.twitter.com/XhV2FkySO0