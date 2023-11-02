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プロレスリング・ノア、１１・４新潟でＧＨＣダブルタイトル戦開催…全対戦カード発表

スポーツ報知
ＨＡＹＡＴＡ

　プロレスリング・ノアは２日までに１１・４新潟市体育館大会の全対戦カードを発表した。

　メインイベントは、ＧＨＣジュニアヘビー級王者ＨＡＹＡＴＡとダガのタイトルマッチ。ＨＡＹＡＴＡは５度目の防衛戦となる。

　さらにセミファイナルでＧＨＣタッグ王者のジャック・モリス、アンソニー・グリーンが清宮海斗、大岩陵平と初防衛戦を行う。

　全カードは以下の通り。

　▼メインイベント・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権

王者・ＨＡＹＡＴＡ　ＶＳ　挑戦者・ダガ

　▼ＧＨＣタッグ選手権

王者組・ジャック・モリス、アンソニー・グリーン　ＶＳ　挑戦者組・清宮海斗、大岩陵平

　▼第７試合・６人タッグマッチ

ジェイク・リー、ＹＯ―ＨＥＹ、タダスケ　ＶＳ　拳王、ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ

　▼第６試合・６人タッグマッチ

丸藤正道、杉浦貴、潮崎豪　ＶＳ　マサ北宮、征矢学、稲葉大樹

　▼第５試合・タッグマッチ

小川良成、スペル・クレイジー　ＶＳ　近藤修司、宮脇純太

　▼第４試合・シングルマッチ

イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．　ＶＳ　ＬＪ・クリアリー

　▼第３試合・８人タッグマッチ

ニンジャ・マック、アレハンドロ、エクストリーム・タイガー、ＴＥＲＲＹ　ＹＡＫＩ　ＶＳ　小峠篤司、Ｈｉ６９、大原はじめ　藤村加偉

　▼第２試合・タッグマッチ

サクソン・ハックスリー、谷口周平　ＶＳ　スタリオン・ロジャース、小澤大嗣

　▼第１試合・シングルマッチ

Ｅｉｔａ　ＶＳ　大和田侑

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