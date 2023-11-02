プロレスリング・ノアは２日までに１１・４新潟市体育館大会の全対戦カードを発表した。
メインイベントは、ＧＨＣジュニアヘビー級王者ＨＡＹＡＴＡとダガのタイトルマッチ。ＨＡＹＡＴＡは５度目の防衛戦となる。
さらにセミファイナルでＧＨＣタッグ王者のジャック・モリス、アンソニー・グリーンが清宮海斗、大岩陵平と初防衛戦を行う。
全カードは以下の通り。
▼メインイベント・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権
王者・ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 挑戦者・ダガ
▼ＧＨＣタッグ選手権
王者組・ジャック・モリス、アンソニー・グリーン ＶＳ 挑戦者組・清宮海斗、大岩陵平
▼第７試合・６人タッグマッチ
ジェイク・リー、ＹＯ―ＨＥＹ、タダスケ ＶＳ 拳王、ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ
▼第６試合・６人タッグマッチ
丸藤正道、杉浦貴、潮崎豪 ＶＳ マサ北宮、征矢学、稲葉大樹
▼第５試合・タッグマッチ
小川良成、スペル・クレイジー ＶＳ 近藤修司、宮脇純太
▼第４試合・シングルマッチ
イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ． ＶＳ ＬＪ・クリアリー
▼第３試合・８人タッグマッチ
ニンジャ・マック、アレハンドロ、エクストリーム・タイガー、ＴＥＲＲＹ ＹＡＫＩ ＶＳ 小峠篤司、Ｈｉ６９、大原はじめ 藤村加偉
▼第２試合・タッグマッチ
サクソン・ハックスリー、谷口周平 ＶＳ スタリオン・ロジャース、小澤大嗣
▼第１試合・シングルマッチ
Ｅｉｔａ ＶＳ 大和田侑