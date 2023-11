◆米大リーグ ワールドシリーズ第5戦 ダイヤモンドバックス―レンジャーズ(1日・アリゾナ=チェイス・フィールド)

レンジャーズ3勝1敗の王手で迎えたワールドシリーズ(WS)第5戦は1日(日本時間2日)、アリゾナ州フェニックスで行われ、6回まで両軍無得点。ダイヤモンドバックスのゲーレンは6回まで1四球だけのノーヒットピッチングだったが、7回先頭のシーガーにシフトの逆をつく左前安打されると、続くカーターが右翼左へ二塁打。ここで4番に入ったガーバーが中前安打してシーガーが先制のホームを踏んだ。

一方のイオバルディは毎回得点圏に走者を出すピンチの連続。1回が2死一、三塁。2回が2死二塁、3回は1死二、三塁、4回2死二塁、5回は2死満塁。1本出れば一気にDバックスに流れが傾く厳しい局面でベテランの味で抑え込んでいる。

【動画】レンジャーズが7回に均衡を破る先制点!

