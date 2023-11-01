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【ソフトバンク】２０２４年コーチングスタッフ発表　小久保裕紀新監督を支える１～４軍首脳陣一覧

スポーツ報知
ソフトバンク・小久保裕紀監督

　ソフトバンクは１日、２０２４年の１～４軍コーチングスタッフを発表した。

　小久保裕紀新監督を１７年ＷＢＣでもコンビを組んだ奈良原浩ヘッドコーチが支え、３年ぶりに復帰する倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）が投手陣再建に着手する。

　現時点で決まっている来季の組閣は以下の通り。

▽１軍

小久保裕紀監督　背番９０

奈良原浩ヘッドコーチ　背番９２

倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター　背番９４

若田部健一投手コーチ（ブルペン）　背番７２

中田賢一投手コーチ（ブルペン補佐）　背番７１

村松有人打撃コーチ　背番９３

村上隆行打撃コーチ　背番７８

本多雄一内野守備走塁兼作戦コーチ　背番８０

井出竜也外野守備走塁兼作戦コーチ　背番８７

高谷裕亮バッテリーコーチ　背番８４

▽２軍

松山秀明監督　背番７４

寺原隼人ファーム投手コーチ　背番７６

吉本亮打撃コーチ　背番７７

明石健志打撃コーチ　背番８８

高田知季内野守備走塁コーチ　背番８２

城所龍磨外野守備走塁コーチ　背番９６

清水将海バッテリーコーチ　背番８３

▽３軍

小川史監督　背番８５

佐久本昌広投手コーチ（チーフ）　背番８６

牧田和久ファーム投手コーチ　背番９７

大道典良打撃コーチ　背番７５

金子圭輔内野守備走塁コーチ　背番９１

高波文一外野守備走塁コーチ　背番９８

吉鶴憲治バッテリーコーチ　背番９５

▽４軍

斉藤和巳監督　背番０１１

川越英隆投手コーチ（チーフ）　背番０１２

森笠繁打撃コーチ　背番０１３

笹川隆内野守備走塁コーチ　背番０１４

的山哲也バッテリーコーチ　背番０１６

▽リハビリなど

森山良二リハビリ担当コーチ（投手）　背番０１７

星野順治コーディネーター（投手）　背番０２０

関川浩一コーディネーター（野手）　背番０１９

森浩之コーディネーター（バッテリー）　背番０２２

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