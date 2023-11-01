ソフトバンクは１日、２０２４年の１～４軍コーチングスタッフを発表した。
小久保裕紀新監督を１７年ＷＢＣでもコンビを組んだ奈良原浩ヘッドコーチが支え、３年ぶりに復帰する倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）が投手陣再建に着手する。
現時点で決まっている来季の組閣は以下の通り。
▽１軍
小久保裕紀監督 背番９０
奈良原浩ヘッドコーチ 背番９２
倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター 背番９４
若田部健一投手コーチ（ブルペン） 背番７２
中田賢一投手コーチ（ブルペン補佐） 背番７１
村松有人打撃コーチ 背番９３
村上隆行打撃コーチ 背番７８
本多雄一内野守備走塁兼作戦コーチ 背番８０
井出竜也外野守備走塁兼作戦コーチ 背番８７
高谷裕亮バッテリーコーチ 背番８４
▽２軍
松山秀明監督 背番７４
寺原隼人ファーム投手コーチ 背番７６
吉本亮打撃コーチ 背番７７
明石健志打撃コーチ 背番８８
高田知季内野守備走塁コーチ 背番８２
城所龍磨外野守備走塁コーチ 背番９６
清水将海バッテリーコーチ 背番８３
▽３軍
小川史監督 背番８５
佐久本昌広投手コーチ（チーフ） 背番８６
牧田和久ファーム投手コーチ 背番９７
大道典良打撃コーチ 背番７５
金子圭輔内野守備走塁コーチ 背番９１
高波文一外野守備走塁コーチ 背番９８
吉鶴憲治バッテリーコーチ 背番９５
▽４軍
斉藤和巳監督 背番０１１
川越英隆投手コーチ（チーフ） 背番０１２
森笠繁打撃コーチ 背番０１３
笹川隆内野守備走塁コーチ 背番０１４
的山哲也バッテリーコーチ 背番０１６
▽リハビリなど
森山良二リハビリ担当コーチ（投手） 背番０１７
星野順治コーディネーター（投手） 背番０２０
関川浩一コーディネーター（野手） 背番０１９
森浩之コーディネーター（バッテリー） 背番０２２