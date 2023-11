◆米大リーグ ワールドシリーズ第4戦 ダイヤモンドバックス―レンジャーズ(31日・フェニックス=チェイス・フィールド)

レンジャーズが2勝1敗とリードして迎えたワールドシリーズ(WS)第4戦は31日(日本時間11月1日)、ダイヤモンドバックスの本拠地・アリゾナ州フェニックスで行われ、2回にレンジャーズが5点の先取点を奪った。

勝てば王手となるレンジャーズが、一気にたたみかけた。試合前には前日の第3戦で3回無失点ながら降板した通算214勝でサイ・ヤング賞3度のシャーザー、ポストシーズン(PS)でここまで8本塁打22打点と好調だったガルシアと2人が故障のため離脱することが決定。苦しい台所事情となったが、2回に打線が5点を奪う猛攻を見せた。

両軍無得点の2回。2死三塁から相手の暴投で先取点を奪うと、2死一、二塁でセミエンが左翼線へ2点適時三塁打を放った。さらじ続くシーガーが2戦連発でワールドシリーズ3発目となる2ランを右中間席に運んでリードを5点とした。

ブルペンデーのダイヤモンドバックスは、先発のマンティプライが初回を無安打無失点で切り抜けたが、2回1死二塁から2番手でマウンドに上がったカストロが1アウトしか奪えずに2安打3失点と誤算、3番手左腕・ネルソンもシーガーに2ランを浴びて、勢いを止められなかった。

【動画】シーガーの2戦連続弾!ワールドシリーズ3発目は右中間への2ラン

Corey Seager hits his third home run of the #WorldSeries! pic.twitter.com/Qk7RwZGalR