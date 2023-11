◆米大リーグ ワールドシリーズ第4戦 ダイヤモンドバックス―レンジャーズ(31日・フェニックス=チェイス・フィールド)

レンジャーズが2勝1敗とリードして迎えたワールドシリーズ(WS)第4戦は31日(日本時間11月1日)、ダイヤモンドバックスの本拠地・アリゾナ州フェニックスで行われ、ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ二塁手(30)が、メジャー史上初となるポストシーズン(PS)20試合連続安打をマークした。

「1番・二塁」で先発したマルテ。両軍無得点の1回裏先頭で、カウント2ボール、1ストライクからレンジャーズ先発左腕・ヒーニーの直球をはじき返して中前安打を放った。自身のPSデビューとなった17年から20試合連続で安打をマーク。18戦連続安打ですでにメジャー記録を更新していたが、史上初となる20試合連続安打となった。

また、今年のPSに限ってもここまで全16試合連続で安打。これまで、1年のPSでの連続試合安打の最長記録は、20年にヤクルトにも所属した経験を持つロイヤルズのA・エスコバーが15年に樹立した15試合連続だった。

ドミニカ共和国出身のマルテは、21歳だった15年にマリナーズでメジャーデビュー。17年にダイヤモンドバックス入りした。19年には32本塁打、92打点、打率3割2分9厘、OPS・981と自己最高の成績を残してMVP投票でもベリンジャー(当時ドジャース)、イエリチ(ブルワーズ)、レンドン(当時ナショナルズ)に次ぐ4位の得票を得た。今季のは150試合に出場して打率2割7分6厘、25本塁打、82打点。3月のWBCにはドミニカ共和国代表で出場した。

【動画】すごすぎる!マルテ、メジャー史上初のPS20試合連続安打

