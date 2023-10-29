◆報知新聞社後援 ▽第４１回全日本大学女子駅伝対校選手権（２９日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

名城大が２時間４分２９秒で前人未到の連覇記録を「７」に伸ばした。レースは１区で立命大・村松灯が名城大のエース・米沢奈々香との争いを制してトップでタスキリレー。２区も立命大が僅差でリードを守ったが、３区で名城大・石松愛朱加で首位に浮上。大東大の後半の追い上げを封じ、アンカー・谷本七星がＶ７のゴールテープを切った。

序盤に出遅れた大東大は５区の留学生、サラ・ワンジルで２位に浮上し、アンカーの野田真理耶が、立命大との競技場内のスプリント勝負を制し、９度目の２位。立命大は３位に終わったが、村松に加え、２区の太田咲雪、４区の中地こころと３人が区間賞を獲得する健闘を見せた。

中盤から伸びを見せた城西大が４位に入り、優勝候補の一角だった日体大は５位。６位は大阪学院大、７位は関大と前回もシードの関西勢が続き、８位には東北勢で初めて東北福祉大が入った。一方、前回５位の拓大は１２位。一時は３位を走っていたが、終盤に流れを失い、３年連続のシード獲得はならなかった。

＜総合成績＞

１名城大（米沢、力丸、石松、薮谷、原田、谷本） ２時間４分２９秒

２大東大（吉井、平尾、四元、蔦野、ワンジル、野田） ２時間５分２１秒

３立命大（村松、太田、荒田、中地、福永、小林） ２時間５分２１秒 ※着差あり

４城西大（白木、田代、兼子、石川、高橋、金子） ２時間６分６秒

５日体大（保坂、尾方、嶋田、斎藤、山崎、柳井） ２時間６分４５秒

６大阪学院大（小林、山下、依田、佐藤、永長、山中） ２時間７分１９秒

７関西大（前田、石松、伐栗、近藤、磯野、岩本） ２時間７分４４秒

８東北福祉大（武田、平藤、佐々木、柴田、村山、小林） ２時間８分５７秒

＜以上、来年のシード権獲得＞

９玉川大 ２時間９分２６秒

１０順大 ２時間９分４５秒

１１東農大 ２時間９分４７秒

１２拓大 ２時間１０分３秒

１３東洋大 ２時間１０分５秒

１４大阪芸大 ２時間１０分１２秒

１５中大 ２時間１０分５１秒

１６亜大 ２時間１１分１４秒

１７中京学院大 ２時間１１分１４秒 ※着差あり

１８筑波大 ２時間１１分３１秒

１９環太平洋大 ２時間１２分０秒

２０関西外大 ２時間１２分１４秒

２１福岡大 ２時間１３分５０秒

２２京都光華女子大 ２時間１４分５秒

２３城西国際大 ２時間１５分４５秒

２４新潟医療福祉大 ２時間１７分７秒

２５札幌国際大 ２時間２０分５３秒

ＯＰ東北学連選抜 ２時間２０分２６秒

＜区間賞＞

１区：村松 灯（立命大）２１分２１秒

２区：太田咲雪（立命大）１２分５５秒

３区：石松愛朱加（名城大）１８分５２秒

４区：中地こころ（立命大）１５分５３秒

５区：サラ・ワンジル（大東大）２９分２０秒

６区：谷本七星（名城大）２４分４６秒