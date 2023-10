◆米大リーグ ワールドシリーズ第2戦 レンジャーズ―ダイヤモンドバックス(28日・アーリントン=グローブライフ・フィールド)

レンジャーズの劇的なサヨナラ勝ちで開幕したワールドシリーズ第2戦が28日(日本時間29日)がテキサス州アーリントンで行われ、4回ダイヤモンドバックスがモレノの本塁打などで2点を先取した。

両軍無得点で迎えた4回1死、23歳の捕手モレノが左中間ブルペンに今ポストシーズン4本目となる先制アーチをかけた。フルカウントで粘った8球目のシンカーをとらえた打球は164キロのスピードだった。なおもファムの二塁打で出塁するとグリエルの左前安打で2点目が入った。

4回までDバックスのケリーに0行進だったレンジャーズは5回、先頭の5番ガーバーが見送ればボール気味の低めのシンカーを左翼席にたたき込み1点差に迫った。

【動画】ガーバー、反撃の本塁打!レンジャーズが反撃開始

