◆米大リーグ ワールドシリーズ第1戦 レンジャーズ―ダイヤモンドバックス(27日・アーリントン=グローブライフ・フィールド)

第119回を迎えたワールドシリーズ(WS)が27日(日本時間28日)、テキサス州アーリントンで開幕。開幕戦から延長戦にもつれ込む大接戦となった。

レンジャーズが3-5と2点を追う9回1死一塁。2番シーガーが、抑えのシーウォルドから2ランを右翼席に叩きこみ、試合を振り出しに戻した。

スタジアムが大きく揺れた。「抑えの切り札」シーウォルドの初球93・6マイル(約151キロ)の直球を振り抜いた打球は角度33度と高く舞い上がって、ファンの後押しに押されるように右翼席中段に吸い込まれた。181キロのスピードで飛距離は約127メートル、完璧なアーチだった。

試合は初回、レンジャーズが3番の21歳カーターが右中間二塁打で先制。ア・リーグ優勝決定シリーズMVPのガルシアも左前適時打しカーターを迎え入れた。ガルシアはこれで2011年のカージナルスのデビッド・フリースに並ぶ、ポストシーズン(PS)最多タイとなる21打点を記録。また、リーグ優勝決定シリーズから続くPS連続安打&打点を「7」とした。

ダイヤモンドバックスは3回、連打と送りバントで1死二、三塁のチャンスをつかむと、1番キャロルがイオバルディの決め球スプリットを中堅左に三塁打して同点。続くマルテの一塁ゴロの間に、快足を活かしたキャロルが素早いスタートを切り本塁に絶妙なスライディングで勝ちこした。

その裏レンジャーズもガーバーの押し出し四球で同点も、Dバックスは4回にファムが左翼席に今ポストシーズン3本目のアーチをかけ再び勝ちこし。5回1死二塁から2番マルテがPSタイ記録となる17試合連続安打となる二塁打を中越えに放ち5点目。PS4戦4勝のイオバルディをマウンドから引きずり下ろした。

Dバックス盤石の投手リレーで9回シーウォルドにつないだが、守護神の今ポストシーズン初失点で追いつかれた。

【動画】起死回生!9回裏、シーガーの同点弾!!

Acting like he's been there before.#WorldSeries pic.twitter.com/NkJTXDcXVQ