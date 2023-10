◆ラグビーW杯フランス大会 ▽3位決定戦 イングランド―アルゼンチン(28日・サンドニ)

前回日本大会準優勝のイングランドはアルゼンチンとの3位決定戦に臨み、前半を16―10とリードして折り返した。両者は1次リーグD組の初戦(9月9日)でも戦っており、イングランドが27―10で勝利している。

イングランドは前半3分、SOファレルが左中間約40メートルのPGで先制。8分には敵陣でパスをつなぎ、22メートル内でパスを受けたNO8アールが守備を突破してトライ。ファレルがキックも決めて10―0とした。ハイボールの競り合いで優位に立ったのはアルゼンチン。0―13の24分、蹴って敵陣中央25メートル付近で相手反則を奪い、WTBボフェリのPGで3―13とした。

アルゼンチンは3―16となった後半35分、自陣からパスをつないで攻め込み、9次攻撃から最後は接点でボールを拾ったSHクベリが左中間に飛び込んで待望のトライ。10―16と点差を縮め、前半を折り返した。両チームの対戦成績は、イングランドの20勝5敗1分となっている。

【動画】前半8分、イングランドのNO8アールがトライ!

Pace and power from Ben Earl to start England off 💪#ARGvENG | #RWC2023 pic.twitter.com/bL3WKAoyXp