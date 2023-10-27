【西武】若林楽人の左膝手術終了 復帰まで約３週間

西武は２７日、若林楽人外野手が２５日に都内の病院で左膝の手術を受けて、無事終了したと発表した。２０２１年に実施した左膝前十字じん帯再建術の際の金具を除去する手術で、復帰まで約３週間を要する見込み。