◆第６６回スワンＳ・Ｇ２（１０月２８日、阪神・芝１４００メートル）
第６６回スワンＳの枠順が２７日、決定した。高松宮記念５着のグレナディアガーズ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父フランケル）は４枠８番。一昨年の阪神カップ以来の勝利を目指す。
関屋記念勝ちのアヴェラーレ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠９番。スプリンターズＳ６着のウインマーベル（牡４歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は８枠１６番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）エクセトラ 牡４ ５７ ジョアン・モレイラ
（２）ルガル 牡３ ５５ 武 豊
（３）ウイングレイテスト 牡６ ５７ 松岡 正海
（４）トウシンマカオ 牡４ ５７ 横山 和生
（５）タマモブラックタイ 牡３ ５５ 角田 大和
（６）スマートリアン 牝６ ５５ 柴田 善臣
（７）デュガ 牡４ ５７ 松若 風馬
（８）グレナディアガーズ 牡５ ５７ 岩田 望来
（９）アヴェラーレ 牝５ ５５ 川田 将雅
（１０）メイショウソラフネ 牡４ ５７ 角田 大河
（１１）カイザーミノル 牡７ ５７ 藤岡 康太
（１２）ルージュスティリア 牝４ ５５ 坂井 瑠星
（１３）ミッキーブリランテ 牡７ ５７ 和田 竜二
（１４）インダストリア 牡４ ５７ 丸山 元気
（１５）ララクリスティーヌ 牝５ ５５ 菅原 明良
（１６）ウインマーベル 牡４ ５７ 西村 淳也
（１７）サブライムアンセム 牝４ ５５ 池添 謙一
（１８）ロータスランド 牝６ ５５ 岩田 康誠