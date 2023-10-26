「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」は２６日午後４時５０分に始まる。
１巡目指名が複数球団で重複した場合は抽選となる。１２球団の過去１０年のくじ引き成績は以下の通り。
【中日】
１３年・松井×
１５年・高橋× 小笠原◎
１６年・柳◎
１７年・中村×
１８年・根尾◎
１９年・石川◎
【日本ハム】
１３年・松井× 柿田× 岩貞×
１４年・有原◎
１５年・高橋× 小笠原×
１６年・田中× 佐々木千×
１７年・清宮◎
１８年・根尾×
１９年・佐々木朗× 河野◎
【ヤクルト】
１３年・大瀬良× 杉浦◎
１４年・安楽×
１５年・高山×
１７年・清宮× 村上◎
１８年・根尾× 上茶谷×
１９年・奥川◎
２０年・早川× 鈴木×
２１年・隅田× 山下◎
【西武】
１７年・田嶋×
１９年・佐々木朗× 宮川◎
２０年・早川×
２１年・隅田◎
【巨人】
１３年・石川×
１６年・田中× 佐々木千×
１７年・清宮× 村上×
１８年・根尾× 辰己×
１９年・奥川× 宮川×
２０年・佐藤×
２１年・隅田×
２２年・浅野◎
【楽天】
１３年・松井◎
１４年・安楽◎
１５年・平沢×
１７年・清宮× 村上×
１８年・藤原× 辰己◎
１９年・佐々木朗×
２０年・早川◎
２２年・荘司◎
【ＤｅＮＡ】
１３年・松井× 柿田◎
１４年・有原× 山崎◎
１６年・柳× 佐々木千×
１８年・小園× 上茶谷◎
２１年・小園◎
【ソフトバンク】
１３年・松井× 杉浦×
１５年・高橋◎
１６年・田中◎
１７年・清宮× 安田× 馬場×
１８年・小園× 辰己×
１９年・石川×
２０年・佐藤×
【広島】
１３年・大瀬良◎
１４年・有原×
１６年・田中× 佐々木千×
１７年・中村◎
１８年・小園◎
２１年・隅田× 山下×
【ロッテ】
１３年・石川◎
１５年・平沢◎
１６年・田中× 佐々木千◎
１７年・清宮× 安田◎
１８年・藤原◎
１９年・佐々木朗◎
２０年・早川× 鈴木◎
２２年・荘司×
【阪神】
１３年・大瀬良× 柿田× 岩貞◎
１４年・有原× 山崎×
１５年・高山◎
１７年・清宮× 安田× 馬場◎
１８年・藤原× 辰己×
１９年・奥川×
２０年・佐藤◎
２１年・小園×
２２年・浅野×
【オリックス】
１７年・田嶋◎
１８年・小園×
１９年・石川× 河野×
２０年・佐藤×