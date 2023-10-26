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【ドラフト】くじ引きで笑う球団・泣く球団　過去１０年の抽選結果は

スポーツ報知
昨年のドラフト会議で高松商高・浅野翔吾の交渉権を獲得し、ガッツポーズする巨人の原辰徳監督（左）。右は阪神の岡田彰布監督（2022年撮影）

　「プロ野球ドラフト会議　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　リポビタンＤ」は２６日午後４時５０分に始まる。

　１巡目指名が複数球団で重複した場合は抽選となる。１２球団の過去１０年のくじ引き成績は以下の通り。

　

【中日】

１３年・松井×

１５年・高橋×　小笠原◎

１６年・柳◎

１７年・中村×

１８年・根尾◎

１９年・石川◎

　

【日本ハム】

１３年・松井×　柿田×　岩貞×

１４年・有原◎

１５年・高橋×　小笠原×

１６年・田中×　佐々木千×

１７年・清宮◎

１８年・根尾×

１９年・佐々木朗×　河野◎

　

【ヤクルト】

１３年・大瀬良×　杉浦◎

１４年・安楽×

１５年・高山×

１７年・清宮×　村上◎

１８年・根尾×　上茶谷×

１９年・奥川◎

２０年・早川×　鈴木×

２１年・隅田×　山下◎

　

【西武】

１７年・田嶋×

１９年・佐々木朗×　宮川◎

２０年・早川×

２１年・隅田◎

　

【巨人】

１３年・石川×

１６年・田中×　佐々木千×

１７年・清宮×　村上×

１８年・根尾×　辰己×

１９年・奥川×　宮川×

２０年・佐藤×

２１年・隅田×

２２年・浅野◎

　

【楽天】

１３年・松井◎

１４年・安楽◎

１５年・平沢×

１７年・清宮×　村上×

１８年・藤原×　辰己◎

１９年・佐々木朗×

２０年・早川◎

２２年・荘司◎

　

【ＤｅＮＡ】

１３年・松井×　柿田◎

１４年・有原×　山崎◎

１６年・柳×　佐々木千×

１８年・小園×　上茶谷◎

２１年・小園◎

　

【ソフトバンク】

１３年・松井×　杉浦×

１５年・高橋◎

１６年・田中◎

１７年・清宮×　安田×　馬場×

１８年・小園×　辰己×

１９年・石川×

２０年・佐藤×

　

【広島】

１３年・大瀬良◎

１４年・有原×

１６年・田中×　佐々木千×

１７年・中村◎

１８年・小園◎

２１年・隅田×　山下×

　

【ロッテ】

１３年・石川◎

１５年・平沢◎

１６年・田中×　佐々木千◎

１７年・清宮×　安田◎

１８年・藤原◎

１９年・佐々木朗◎

２０年・早川×　鈴木◎

２２年・荘司×

　

【阪神】

１３年・大瀬良×　柿田×　岩貞◎

１４年・有原×　山崎×

１５年・高山◎

１７年・清宮×　安田×　馬場◎

１８年・藤原×　辰己×

１９年・奥川×

２０年・佐藤◎

２１年・小園×

２２年・浅野×

　

【オリックス】

１７年・田嶋◎

１８年・小園×

１９年・石川×　河野×

２０年・佐藤×

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