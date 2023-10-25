◆新日本プロレス「ＳＵＰＥＲ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２３ ～Ｒｏａｄ ｔｏ ＰＯＷＥＲ ＳＴＲＵＧＧＬＥ ～」大会（２５日、東京・後楽園ホール、観衆１１６９人）

第２試合のタッグマッチで１１月４日の大阪府立体育会館大会でＩＷＧＰジュニアヘビー級王座をかけて激突する王者・高橋ヒロムと挑戦者・石森太二が前哨戦に臨んだ。

ヒロムはロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンの盟友・辻陽太と、石森はバレットクラブの外道と組んでの一戦。ヒロムと石森はスピーディーな丸め込み合戦を展開。試合は辻が外道を必殺のジーンブラスターで仕留めたが、試合後、ヒロムが獲得したばかりのＤＤＴのアイアンメタルヘビー級王座を狙って、石森、辻、中島佑斗が次々と丸め込みを仕掛ける場面も。ヒロムはジュニア最強のベルトを石森に見せつけ、挑発した。

◆全成績

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇海野翔太、成田蓮、オスカー・ロイベ（８分３４秒 ランニングエルボースマッシュ→エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇辻陽太、高橋ヒロム（８分５９秒 ジーンブラスター→体固め）石森太二、外道●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇上村優也、タイチ、ＳＡＮＡＤＡ（１０分１３秒 カンヌキスープレックスホールド）棚橋弘至、石井智宏、オスカー・ロイベ●

▽「ＳＵＰＥＲ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２３」公式リーグ戦３０分１本勝負

〇田口隆祐、ザ・ＤＫＣＤＫＣ＝２勝１敗・勝ち点４（１２分０１秒 変型外道クラッチ）ロビー・イーグルス、藤田晃生●＝１勝２敗・勝ち点２

▽同

〇ＹＯＨ、ＭＵＳＡＳＨＩ＝２勝１敗・勝ち点４（１４分０３秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）フランシスコ・アキラ、ＴＪＰ●＝１勝２敗・勝ち点２

▽同

〇ＳＨＯ、金丸義信＝２勝１敗・勝ち点４（１２分２６秒 ショックアロー→片エビ固め）ＤＯＵＫＩ、ＴＡＫＡみちのく●０勝３敗・勝ち点０

▽同

〇ＫＵＳＨＩＤＡ、ケビン・ナイト＝２勝１敗・勝ち点４（１２分５０秒 エビ固め）クラーク・コナーズ、ドリラ・モロニー●＝２勝１敗・勝ち点４

▽同

〇マスター・ワト、エル・デスペラード＝２勝１敗・勝ち点４（１７分５３秒 レシエンテメンテ２）ＢＵＳＨＩ、ティタン●＝１勝２敗・勝ち点２