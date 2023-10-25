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高橋ヒロム、ＩＷＧＰジュニア王座戦前哨戦で石森太二とタッグ対決　ベルト見せつけ挑発…新日・後楽園大会全成績

スポーツ報知
ＩＷＧＰジュニアヘビー王座戦の前哨戦タッグを終え、石森太二（右）にベルトを見せつける高橋ヒロム（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２３　～Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＲＵＧＧＬＥ　～」大会（２５日、東京・後楽園ホール、観衆１１６９人）

　第２試合のタッグマッチで１１月４日の大阪府立体育会館大会でＩＷＧＰジュニアヘビー級王座をかけて激突する王者・高橋ヒロムと挑戦者・石森太二が前哨戦に臨んだ。

　ヒロムはロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンの盟友・辻陽太と、石森はバレットクラブの外道と組んでの一戦。ヒロムと石森はスピーディーな丸め込み合戦を展開。試合は辻が外道を必殺のジーンブラスターで仕留めたが、試合後、ヒロムが獲得したばかりのＤＤＴのアイアンメタルヘビー級王座を狙って、石森、辻、中島佑斗が次々と丸め込みを仕掛ける場面も。ヒロムはジュニア最強のベルトを石森に見せつけ、挑発した。

　◆全成績

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇海野翔太、成田蓮、オスカー・ロイベ（８分３４秒　ランニングエルボースマッシュ→エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇辻陽太、高橋ヒロム（８分５９秒　ジーンブラスター→体固め）石森太二、外道●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇上村優也、タイチ、ＳＡＮＡＤＡ（１０分１３秒　カンヌキスープレックスホールド）棚橋弘至、石井智宏、オスカー・ロイベ●

　▽「ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２３」公式リーグ戦３０分１本勝負

　〇田口隆祐、ザ・ＤＫＣＤＫＣ＝２勝１敗・勝ち点４（１２分０１秒　変型外道クラッチ）ロビー・イーグルス、藤田晃生●＝１勝２敗・勝ち点２

　▽同

　〇ＹＯＨ、ＭＵＳＡＳＨＩ＝２勝１敗・勝ち点４（１４分０３秒　ＤＩＲＥＣＴ　ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）フランシスコ・アキラ、ＴＪＰ●＝１勝２敗・勝ち点２

　▽同

　〇ＳＨＯ、金丸義信＝２勝１敗・勝ち点４（１２分２６秒　ショックアロー→片エビ固め）ＤＯＵＫＩ、ＴＡＫＡみちのく●０勝３敗・勝ち点０

　▽同

　〇ＫＵＳＨＩＤＡ、ケビン・ナイト＝２勝１敗・勝ち点４（１２分５０秒　エビ固め）クラーク・コナーズ、ドリラ・モロニー●＝２勝１敗・勝ち点４

　▽同

　〇マスター・ワト、エル・デスペラード＝２勝１敗・勝ち点４（１７分５３秒　レシエンテメンテ２）ＢＵＳＨＩ、ティタン●＝１勝２敗・勝ち点２

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