◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 アストロズ―レンジャーズ(22日・ヒューストン=ミニッツメイド・パーク)

ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦が22日(日本時間23日)、アストロズの本拠で行われ、レンジャーズが2回ガーバーのソロ、4回ハイムの2ランで3―1とリードしている。

3連勝と波に乗るアストロズは初回アルバレスの中前適時打で1点を先制した。

しかし、ポストシーズン調子の上がらない左腕バルデスから、レンジャーズは5番ガーバーが右翼席に同点ソロ。4回1死一塁から第2戦でバルデスから本塁打を放っているハイムが外角チェンジアップを合わせると、打球は角度37度という大きなフライとなって右翼に飛んだ。右翼タッカーがジャンプしたグラブをかすめてスタンドイン。貴重な勝ち越し2ランとなった。

第5戦まですべてビジターが白星を挙げているこのシリーズ。もし、第6戦レンジャーズが勝てば2019年ナショナルズとアストロズのワールドシリーズのオールビジター勝利試合以来の出来事。

そのとき敗れたアストロズとしてはリーグ3連覇のためにも、是非ともこの試合に勝ちたいところだろう。

【動画】ガーバーのソロ本塁打!

【動画】レンジャーズ・ハイム、右翼スタンドへ2ラン!

Mitch Garver knots things up on the first pitch he sees. #ALCS pic.twitter.com/jPN0u5blsZ