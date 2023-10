◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ ダイヤモンドバックス―フィリーズ(21日・アリゾナ=チェース・フィールド)

2勝2敗のタイで迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦が21日(日本時間22日)、ダイヤモンドバックスの本拠地・アリゾナ州フェニックスで行われ、フィリーズの「1番・指名打者」でスタメン出場したK・シュワバー外野手(30)が、史上5人目となるポストシーズン(PS)通算20本塁打となるソロ本塁打を放った。

守護神・キンブレルが2試合連続で打たれて2連敗と苦しむフィリーズだったが、初回にストットの右前適時打とダブルスチールで2点を先取。2回以降はフィリーズ・ウィーラー、ダイヤモンドバックス・ゲーレンの両先発が好投して、両軍ともに得点を奪えず、2―0で試合が進んでいった。

ようやく試合が動いたのは6回表。フィリーズ先頭のシュワバーが、2ボールからゲーレンのナックルカーブを捉えると、飛距離461フィート(約141メートル)という特大弾を右中間席に運んだ。今PSで5号となる一発は、PS通算20号。PS20本塁打はM・ラミレス(レッドソックスなど、29本)、アルテューベ(アストロズ、26本)、B・ウィリアムズ(ヤンキース、22本)、D・ジーター(ヤンキース、20本)に次ぐ5人目で、ジーターと並ぶ史上4位となった。63試合での20発は、アルテューベの68試合を上回って最速となった。

シュワバーは15年にカブスでメジャーデビュー。15~18年、20年にカブスで5度、21年にレッドソックスで1度、22年からフィリーズで2度PSに出場。レギュラーシーズンでは昨季46発を放って初めての本塁打王に輝き。今季も自己最多47発を放つなど、通算246発をマークしている。

さらにフィリーズはこの回、ハーパーもソロを放ち、4―0とリードを広げた。

【動画】シュワバーの141メートル特大弾!

【動画】ハーパーも続いた!ソロ弾でフィリーズがリード

The legend of Kyle Schwarber. #NLCS pic.twitter.com/EbnQ2fhpt7

THE BRYCE IS RIGHT. #NLCS pic.twitter.com/O9qimJ1r79