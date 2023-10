◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ ダイヤモンドバックス―フィリーズ(21日・アリゾナ=チェース・フィールド)

2勝2敗のタイで迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦が21日(日本時間22日)、ダイヤモンドバックスの本拠地・アリゾナ州フェニックスで行われ、フィリーズが初回にいきなり先取点を奪った。

強打のフィリーズが、足を絡めて初回からリードを奪った。シュワバーの三塁への内野安打、ハーパの中前安打で2死一、二塁のチャンスを作ると、ストットの右前適時打でシュワーバーが二塁から生還。さらに2死一、三塁のリアルミュートの打席でストットが二盗を仕掛け、捕手・モレノが二塁へ送球する間に三塁走者のハーパーが本塁へつっこんで、ダブルスチールで2点目をつかんだ。フィリーズはレギュラーシーズンで17勝を挙げたダイヤモンドバックス先発右腕・ゲーレンから初回に2点の先取点を奪った。

2年連続のリーグ制覇へ本拠地で2試合15点を奪って2連勝発進したフィリーズだったが、敵地では2試合連続守護神・キンブレルが打たれて2連敗。01年以来22年ぶりのリーグ制覇へダイヤモンドバックスは、粘り強い戦いぶりで2連勝と勢いに乗った。

→次ページに「フィリーズ初回に先取点」動画→

Bryson Stott delivers with 2 outs for an early @Phillies lead. #NLCS pic.twitter.com/EGxFXni2Fu