お知らせ
報知映画賞読者投票受付中！
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
連日熱戦！ラグビーＷ杯フランス大会
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
Twitter facebook Instagram YouTube

最年長で初出場のサルゴリラがカゲヤマ、ニッポンの社長と共にキングオブコント決勝進出

スポーツ報知
１回戦の最高得点（４８２点）でキングオブコント決勝進出を決めたサルゴリラ（Ｃ）ＴＢＳ

　コント日本一を決める「キングオブコント２０２３」の決勝（ＴＢＳ・午後７時）が２１日、生放送された。

　史上最多エントリー数３０３６組の頂点となる第１６代キングの座が競われた今回。１回戦の結果、決勝進出の３組は、メンバーの赤羽健壱（４４）、児玉智洋（４３）と最年長ながら初出場のサルゴリラ、結成１６年目で初決勝のカゲヤマ、４年連続４回目の決勝となった優勝候補・ニッポンの社長の３組となった。

　◆ファイナリスト１０組の得点（出場順、決勝進出回数）

（１）カゲヤマ（初出場）　４６９点（山内健司９５点、秋山竜次９５点、小峠英二９２点、飯塚悟志９２点、松本人志９５点）

（２）ニッポンの社長（４年連続４回目）　４６８点（山内健司９０点、秋山竜次９４点、小峠英二９４点、飯塚悟志９４点、松本人志９６点）

（３）や団（２年連続２回目）　４６５点（山内健司９２点、秋山竜次９３点、小峠英二９３点、飯塚悟志９４点、松本人志９３点）

（４）蛙亭（２年ぶり２回目）　４６３点（山内健司９２点、秋山竜次９４点、小峠英二９０点、飯塚悟志９３点、松本人志９４点）

（５）ジグザグジギー（７年ぶり３回目）　４６４点（山内健司９３点、秋山竜次９４点、小峠英二９３点、飯塚悟志９１点、松本人志９３点）

（６）ゼンモンキー（初）　４５６点（山内健司９２点、秋山竜次９１点、小峠英二９０点、飯塚悟志９１点、松本人志９２点）

（７）隣人（初）　４６０点（山内健司９１点、秋山竜次９２点、小峠英二９１点、飯塚悟志９２点、松本人志９４点）

（８）ファイヤーサンダー（初）　４６６点（山内健司９４点、秋山竜次９４点、小峠英二９１点、飯塚悟志９５点、松本人志９２点）

（９）サルゴリラ（初）　４８２点（山内健司９７点、秋山竜次９６点、小峠英二９６点、飯塚悟志９６点、松本人志９７点）

（１０）ラブレターズ（７年ぶり４回目）　４６４点（山内健司９２点、秋山竜次９３点、小峠英二９３点、飯塚悟志９３点、松本人志９３点）

続きを読む

芸能

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×