最年長で初出場のサルゴリラがカゲヤマ、ニッポンの社長と共にキングオブコント決勝進出

コント日本一を決める「キングオブコント２０２３」の決勝（ＴＢＳ・午後７時）が２１日、生放送された。

史上最多エントリー数３０３６組の頂点となる第１６代キングの座が競われた今回。１回戦の結果、決勝進出の３組は、メンバーの赤羽健壱（４４）、児玉智洋（４３）と最年長ながら初出場のサルゴリラ、結成１６年目で初決勝のカゲヤマ、４年連続４回目の決勝となった優勝候補・ニッポンの社長の３組となった。

◆ファイナリスト１０組の得点（出場順、決勝進出回数）

（１）カゲヤマ（初出場） ４６９点（山内健司９５点、秋山竜次９５点、小峠英二９２点、飯塚悟志９２点、松本人志９５点）

（２）ニッポンの社長（４年連続４回目） ４６８点（山内健司９０点、秋山竜次９４点、小峠英二９４点、飯塚悟志９４点、松本人志９６点）

（３）や団（２年連続２回目） ４６５点（山内健司９２点、秋山竜次９３点、小峠英二９３点、飯塚悟志９４点、松本人志９３点）

（４）蛙亭（２年ぶり２回目） ４６３点（山内健司９２点、秋山竜次９４点、小峠英二９０点、飯塚悟志９３点、松本人志９４点）

（５）ジグザグジギー（７年ぶり３回目） ４６４点（山内健司９３点、秋山竜次９４点、小峠英二９３点、飯塚悟志９１点、松本人志９３点）

（６）ゼンモンキー（初） ４５６点（山内健司９２点、秋山竜次９１点、小峠英二９０点、飯塚悟志９１点、松本人志９２点）

（７）隣人（初） ４６０点（山内健司９１点、秋山竜次９２点、小峠英二９１点、飯塚悟志９２点、松本人志９４点）

（８）ファイヤーサンダー（初） ４６６点（山内健司９４点、秋山竜次９４点、小峠英二９１点、飯塚悟志９５点、松本人志９２点）

（９）サルゴリラ（初） ４８２点（山内健司９７点、秋山竜次９６点、小峠英二９６点、飯塚悟志９６点、松本人志９７点）

（１０）ラブレターズ（７年ぶり４回目） ４６４点（山内健司９２点、秋山竜次９３点、小峠英二９３点、飯塚悟志９３点、松本人志９３点）