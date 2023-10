◆第146回コーフィールドC・豪G1(10月21日、コーフィールド競馬場・芝2400メートル)

ブレークアップ(牡5歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ノヴェリスト)は8着。豪州の若き天才、ダミアン・レーン騎手との初コンビで海外G1初制覇を狙ったが、2014年アドマイヤラクティ、2019年メールドグラースに続く日本馬3頭目の優勝は逃した。

次走はメルボルンC・豪G1(11月7日、フレミントン競馬場・芝3200メートル)への参戦を予定。昨年のアルゼンチン共和国で重賞初制覇を飾り、今年の春は阪神大賞典3着、天皇賞・春4着と長距離戦で結果を出しているだけに、巻き返しが期待される。

