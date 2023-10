◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ダイヤモンドバックス―フィリーズ(20日・アリゾナ=チェース・フィールド)

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦が20日(日本時間21日)、ダイヤモンドバックスの本拠地・アリゾナ州フェニックスで行われ、フィリーズのカイル・シュワバー外野手が4回に、ポストシーズン19本目のソロ本塁打を放った。

これでレジー・ジャクソンの18本を抜き歴代左打者新記録となった。

試合は第3戦サヨナラ勝ちしたダイヤモンドバックスが2回にフィリーズの守備の乱れからリベラが中前適時打で先制。3回にはモレノの右前安打で2点目を挙げた。

しかし、フィリーズはブルペンデーのダイヤモンドバックスに対し左打ちのシュバーがK・ネルソンからソロ本塁打。同じ左打ちの大谷翔平の元チームメート、マーシュも代わったばかりの左腕ソールフランクから同点二塁打を放ち、5回表を終え2―2のタイスコアになっている。

【動画】シュワバーのソロ本塁打!ポストシーズン19本目!!

Kyle Schwarber knew this was gone right off the bat. 😯 #NLCS pic.twitter.com/Ew3czF0wLg