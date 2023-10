◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 レンジャーズ―アストロズ(20日・アーリントン=グローブライフ・フィールド)

2勝2敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦が20日(日本時間21日)、テキサス州アーリントンのレンジャーズの本拠地で行われ、アストロズが1回に3番ブレグマンがポストシーズン3本目の本塁打を左翼席にたたき込んで先制した。

2連敗で迎えたアストロズは敵地での第3戦が2回に3点を先取。第4戦も初回に3点を挙げており、3試合連続先制したことになる。

第4戦で初回に先制の2点三塁打を放ったブレグマンは左腕モンゴメリーのカウント1―1からのシンカーをジャストミート。打球は168キロのスピードで左翼席中段、飛距離127メートルだった。

かりに、アストロズが第5戦に勝つと2019年ナショナルズ―アストロズのワールドシリーズ以来のオールビジター勝利となるが。

