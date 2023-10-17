【巨人】 堀田賢慎が５回１失点の好投で勝利 フェニックス・リーグ・広島戦全イニング結果

◆みやざきフェニックス・リーグ 広島４―６巨人（１７日・天福）

巨人は広島に逆転勝ちした。

同点の４回に２死一塁から笹原操希外野手が左中間へ適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功。投げては先発した堀田賢慎投手が５回４安打１失点と好投した。

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【１回表巨人・Ｐ小林】

萩尾・右飛、湯浅・空三振、中山・二ゴロ

【１回裏広島・Ｐ堀田】

大盛・左中間二塁打、暴投で大盛が三塁へ、宇草・左飛、石原・三ゴロで１点目、二俣・左安、林・中飛

【２回表巨人・Ｐ小林】

菊田・遊ゴロ、増田陸・遊内野安打、岡田・空三振、山瀬・四球、笹原・二ゴロ

【２回裏広島・Ｐ堀田】

中村健・左安、清水・投ゴロ併殺、内田・一ゴロ

【３回表巨人・Ｐ小林】

鈴木大・投ゴロ、萩尾・左飛、湯浅・一失、湯浅が二盗と暴投で三塁へ、中山・右前適時打で同点、菊田・空三振

【３回裏広島・Ｐ堀田】

久保・遊ゴロ、大盛・三飛、宇草・一塁強襲二塁打、石原・四球、二俣・投ゴロ

【４回表巨人・Ｐ小林】

増田陸・見三振、岡田・一飛、山瀬・四球、笹原・左中間適時二塁打で勝ち越し、鈴木大・遊ゴロ

【４回裏広島・Ｐ堀田】

林・一ゴロ、中村健・空三振、清水・二ゴロ

【５回表巨人・Ｐ小林】

萩尾・中安、湯浅・三犠打、中山・二飛、菊田・三飛

【５回裏広島・Ｐ堀田】

内田・空三振、久保・投ゴロ、大盛・二ゴロ

【６回表巨人・Ｐ小林】

増田陸・遊ゴロ、岡田・左飛、山瀬・左飛

【６回裏広島・Ｐ川崎に交代】

宇草・遊ゴロ、石原・三飛、二俣・見三振

【７回表巨人・Ｐ小林】

笹原・遊ゴロ、鈴木大・遊安、鈴木大・二盗、鈴木大・けん制死、萩尾・遊敵失、湯浅・中安、中山・二直

【７回裏広島・Ｐ川崎】

林・右飛、中村健・右飛、清水・二ゴロ

【８回表巨人・Ｐ坂田】

菊田・四球、増田陸・四球、岡田・四球、山瀬・見三振、笹原・押し出し四球で３点目、投手長谷部に交代、暴投で４点目、鈴木大・二塁への適時内野安打で５点目、萩尾・中犠飛で６点目、湯浅・三ゴロ

【８回裏広島・Ｐ富田に交代】

内田・四球、久保・二飛、大盛、左安、宇草・中安、石原・左中間２点適時二塁打、二俣・二ゴロで４点目、林・中飛

【９回表巨人・Ｐ松本に交代】

中山・中飛、菊田・一飛、増田陸・左中間二塁打、岡田・右安、岡田の右安で増田陸が本塁を狙うもアウト

【９回裏広島・Ｐ笠島に交代】

中村健・中安、持丸・二失、内田・空三振、久保・遊ゴロ併殺で試合終了