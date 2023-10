◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 フィリーズ―ダイヤモンドバックス(16日・フィラデルフィア=シチズンズバンク・パーク)

ナ・リーグ優勝決定シリーズが16日(日本時間17日)、スタートし、フィリーズが初回から2本塁打して2点を先行した。

ポストシーズン5戦全勝で乗り込んだダイヤモンドバックスは初回先頭のキャロルが右前安打で出塁も後続が先発ウィーラーに打ち取られた。

レンジャーズは先頭のシュワバーがいきなり初球を右翼席に時速188キロの“マッハ弾”をたたき込んで先制。1アウト後にはハーパーが再びゲーレンの初球を176キロのスピードで右中間スタンドにたたき込んだ。

【動画】ハーパーの31歳バースデー弾!

On his 31st birthday, Bryce Harper CRUSHES an #NLCS home run. pic.twitter.com/HdEHH1qvJL