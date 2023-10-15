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【１６日の予告先発】ロッテ・小島和哉―ソフトバンク・和田

スポーツ報知
ロッテ・小島とソフトバンク・和田

　【２０２３　パーソルクライマックスシリーズ　パ・ファーストステージ 】

　◆ロッテ・小島和哉―ソフトバンク・和田毅（１８時・ＺＯＺＯマリン）

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