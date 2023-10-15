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【セ公示】（１５日）広島が森下暢仁、アドゥワ誠を登録、矢崎拓也を抹消

スポーツ報知
広島・森下暢仁

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽広島　森下暢仁投手

　▽広島　アドゥワ誠投手

　【同抹消】

　▽広島　矢崎拓也投手

【注】広島の矢崎拓也選手は特例２０２３の対象選手。アドゥワ誠選手は代替指名選手となる。

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