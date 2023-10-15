お知らせ
報知映画賞読者投票スタート！
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
連日熱戦！ラグビーＷ杯フランス大会
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ホーム
会員限定
巨人
芸能
野球
大谷翔平
サッカー
ゴルフ
スポーツ
箱根駅伝
大相撲
競馬
格闘技
社会
地域版
ボート
競輪
オート
釣り
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【セ公示】（１５日）広島が森下暢仁、アドゥワ誠を登録、矢崎拓也を抹消
2023年10月15日 11時13分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽広島 森下暢仁投手
▽広島 アドゥワ誠投手
【同抹消】
▽広島 矢崎拓也投手
【注】広島の矢崎拓也選手は特例２０２３の対象選手。アドゥワ誠選手は代替指名選手となる。
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
野球
注目トピック
馬トクユーザー限定キャンペーン
競輪アプリWINTICKET登録で1500ポイントプレゼント！
大手小町
マイナンバーカードは持ち歩いても大丈夫？知っておきたい注意点
競馬専門サイト「馬トク」
地方競馬の予想データ提供開始！独自の指数であなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
食べて食べて食べまくりの道南旅行…多田萌加のここに萌えキュン
（10月15日 09:03）
【記者コラム】日本代表ＦＷ中村敬斗がソックスを下げて履く理由 ＳＮＳで話題「レガース入ってる？」
（10月14日 22:01）
ＮＨＫ大河「どうする家康」淀殿の「あなたの子だとお思い？」発言に戦慄のムロ秀吉とＳＮＳ…第３９回みどころ
（10月13日 13:46）
小澤瞳アナ 簡単な運動とカロリー計算で毎日充実…静岡第一テレビアナウンサーまるごとブログ
（10月13日 03:00）
高橋咲良アナ ５年ぶり通常開催「よさこい」魅力再確認…仙台放送アナウンサーコラム「書ける」
（10月12日 03:00）
インフォメーション
ゲームみたいな詰将棋
AIと対戦し解答を導き出す新感覚詰将棋。伊藤果八段が出題！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
報知新聞150周年
×