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【パ公示】（１４日）ソフトバンクがヘルナンデスを、ロッテが佐々木朗希を登録
2023年10月14日 16時12分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ソフトバンク ヘルナンデス投手
▽ロッテ 佐々木朗希投手
【同抹消】
なし
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