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【パ公示】（１４日）ソフトバンクがヘルナンデスを、ロッテが佐々木朗希を登録

スポーツ報知
ロッテの佐々木朗希

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ソフトバンク　ヘルナンデス投手

　▽ロッテ　佐々木朗希投手

　【同抹消】

　なし

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