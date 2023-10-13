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【西武】来季のコーチングスタッフを発表　榎田大樹氏がファーム投手コーチに就任

スポーツ報知

　西武は１３日、来季のコーチングスタッフを発表した。内野守備・走塁は１、２軍を入れ替え、１軍を阿部真宏コーチ、２軍を黒田哲史コーチが担当する。また、球団スタッフから榎田大樹氏がファーム投手コーチに就任。球団スタッフとして若手育成に携わっていた青木智史氏が、育成コーチ兼人財開発チーフに就任する。

　西武の来季スタッフは以下の通り。

【１軍】

▽監督　７７　松井　稼頭央

▽ヘッド兼打撃戦略コーチ　８３　平石　洋介

▽投手コーチ　８１　豊田　清

▽投手コーチ　９３　青木　勇人

▽バッテリーコーチ　８２　野田　浩輔

▽打撃コーチ　８０　嶋　重宣

▽打撃コーチ　９１　高山　久

▽内野守備走塁コーチ　７６　阿部　真宏　※配置転換

▽外野守備走塁コーチ　８６　赤田　将吾

【ファーム】

▽ファーム監督　７４　西口　文也

▽ファーム野手総合コーチ　７９　小関　竜也

▽２軍バッテリーコーチ　９６　中田　祥多

▽３軍バッテリーコーチ兼ブルペンキャッチャー兼人財開発担当　９８　荒川　雄太

▽ファーム打撃コーチ　８８　大島　裕行

▽２軍内野守備走塁コーチ　８７　黒田　哲史　※配置転換

▽２軍外野守備走塁コーチ　８４　熊代　聖人

▽３軍内野守備走塁コーチ　９４　鬼﨑　裕司

▽ファーム投手総合コーチ　９５　大石　達也

▽ファーム投手コーチ　９０　長田　秀一郎

▽ファーム投手コーチ　８５　榎田　大樹　※新任

▽育成コーチ兼人財開発チーフ　９７　青木　智史　※新任

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