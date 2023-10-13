【西武】来季のコーチングスタッフを発表 榎田大樹氏がファーム投手コーチに就任

西武は１３日、来季のコーチングスタッフを発表した。内野守備・走塁は１、２軍を入れ替え、１軍を阿部真宏コーチ、２軍を黒田哲史コーチが担当する。また、球団スタッフから榎田大樹氏がファーム投手コーチに就任。球団スタッフとして若手育成に携わっていた青木智史氏が、育成コーチ兼人財開発チーフに就任する。

西武の来季スタッフは以下の通り。

【１軍】

▽監督 ７７ 松井 稼頭央

▽ヘッド兼打撃戦略コーチ ８３ 平石 洋介

▽投手コーチ ８１ 豊田 清

▽投手コーチ ９３ 青木 勇人

▽バッテリーコーチ ８２ 野田 浩輔

▽打撃コーチ ８０ 嶋 重宣

▽打撃コーチ ９１ 高山 久

▽内野守備走塁コーチ ７６ 阿部 真宏 ※配置転換

▽外野守備走塁コーチ ８６ 赤田 将吾

【ファーム】

▽ファーム監督 ７４ 西口 文也

▽ファーム野手総合コーチ ７９ 小関 竜也

▽２軍バッテリーコーチ ９６ 中田 祥多

▽３軍バッテリーコーチ兼ブルペンキャッチャー兼人財開発担当 ９８ 荒川 雄太

▽ファーム打撃コーチ ８８ 大島 裕行

▽２軍内野守備走塁コーチ ８７ 黒田 哲史 ※配置転換

▽２軍外野守備走塁コーチ ８４ 熊代 聖人

▽３軍内野守備走塁コーチ ９４ 鬼﨑 裕司

▽ファーム投手総合コーチ ９５ 大石 達也

▽ファーム投手コーチ ９０ 長田 秀一郎

▽ファーム投手コーチ ８５ 榎田 大樹 ※新任

▽育成コーチ兼人財開発チーフ ９７ 青木 智史 ※新任