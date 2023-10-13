西武は１３日、来季のコーチングスタッフを発表した。内野守備・走塁は１、２軍を入れ替え、１軍を阿部真宏コーチ、２軍を黒田哲史コーチが担当する。また、球団スタッフから榎田大樹氏がファーム投手コーチに就任。球団スタッフとして若手育成に携わっていた青木智史氏が、育成コーチ兼人財開発チーフに就任する。
西武の来季スタッフは以下の通り。
【１軍】
▽監督 ７７ 松井 稼頭央
▽ヘッド兼打撃戦略コーチ ８３ 平石 洋介
▽投手コーチ ８１ 豊田 清
▽投手コーチ ９３ 青木 勇人
▽バッテリーコーチ ８２ 野田 浩輔
▽打撃コーチ ８０ 嶋 重宣
▽打撃コーチ ９１ 高山 久
▽内野守備走塁コーチ ７６ 阿部 真宏 ※配置転換
▽外野守備走塁コーチ ８６ 赤田 将吾
【ファーム】
▽ファーム監督 ７４ 西口 文也
▽ファーム野手総合コーチ ７９ 小関 竜也
▽２軍バッテリーコーチ ９６ 中田 祥多
▽３軍バッテリーコーチ兼ブルペンキャッチャー兼人財開発担当 ９８ 荒川 雄太
▽ファーム打撃コーチ ８８ 大島 裕行
▽２軍内野守備走塁コーチ ８７ 黒田 哲史 ※配置転換
▽２軍外野守備走塁コーチ ８４ 熊代 聖人
▽３軍内野守備走塁コーチ ９４ 鬼﨑 裕司
▽ファーム投手総合コーチ ９５ 大石 達也
▽ファーム投手コーチ ９０ 長田 秀一郎
▽ファーム投手コーチ ８５ 榎田 大樹 ※新任
▽育成コーチ兼人財開発チーフ ９７ 青木 智史 ※新任