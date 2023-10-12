◆フェニックス・リーグ 巨人０―３日本独立リーグ選抜（１２日・ひむか）
巨人は日本独立リーグ選抜に完封負けを喫した。８安打を放つも好機であと一本が出なかった。
投げては先発した先発した高卒ルーキー右腕・田村は初回に味方の失策が絡み２失点。３イニングを投げて４安打１四球２失点だった。
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【１回表独立リーグ選抜・Ｐ田村】
重田・遊安打、広沢・右安、奥村・中直、石川・左飛、仲村・二敵失で１点目、川上・左前適時打で２点目、久保田・三邪飛
【１回裏巨人・Ｐ猿渡】
浅野・空三振、中山・右安打盗塁、萩尾・空三振、菊田・三ゴロ
【２回表独立リーグ選抜・Ｐ田村】
藤井・左直、阿部・右安、重田・捕犠、広沢・遊ゴロ
【２回裏巨人・Ｐ猿渡】
増田陸・右安、岡本大、右安、笹原・投犠、亀田・三ゴロ、中田歩・中飛
【３回表独立リーグ選抜・Ｐ猿渡】
奥村・一ゴロ、石川・四球、仲村・遊ゴロ、川上・左飛
【３回裏巨人・Ｐ猿渡】
浅野・遊失、中山・二ゴロ併殺、萩尾・三直
【４回表独立リーグ選抜・Ｐ川崎に交代】
久保田・空三振、藤井・空三振、阿部・遊ゴロ
【４回裏巨人・Ｐ猿渡】
菊田・中飛、増田陸・左直、岡本大・三ゴロ
【５回表・独立リーグ選抜・Ｐ川崎】
重田・二ゴロ、広沢・中飛、奥村・死球、奥村けん制死
【５回裏巨人・Ｐ猿渡】
笹原・左安、亀田・三ゴロ、中田歩・三ゴロ、浅野・中飛
【６回表独立リーグ選抜・Ｐ田中千に交代】
石川・投ゴロ、仲村・三ゴロ、川上・四球、久保田・遊ゴロ
【６回裏巨人・Ｐ大島に交代】
中山・四球、萩尾・空三振、菊田・中飛、増田陸・三失、岡本大・遊ゴロ
【７回表独立リーグ選抜・Ｐ田中千】
高橋・三ゴロ、阿部・一安、阿部けん制死、重田・見三振
【７回裏巨人・Ｐ大島】
笹原・一ゴロ、山瀬・四球、湯浅・死球、鈴木大・遊ゴロ併殺
【８回表独立リーグ選抜・Ｐラモスに交代】
糟谷・左飛、奥村・二安、石川・左中間適時二塁打で３点目、仲村・遊ゴロ、川上・中飛
【８回裏巨人・Ｐ大島】
中山・空三振、萩尾・左安打、菊田・中安、増田陸・左飛、Ｐ大島から大江に交代、岡本大・空三振
【９回表独立リーグ選抜・Ｐ小沼に交代】
町田・中飛、高橋・三ゴロ、阿部・二ゴロ
【９回裏巨人・Ｐ大江】
笹原・二飛、湯浅・右安、鈴木大・中安、中山・見三振で試合終了