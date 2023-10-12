日本高野連と全日本大学野球連盟は１２日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１３９人、大学生１７２人の計３１１人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生、大学生ともに１５人減だった。提出者は、２６日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。

プロ志望届を提出しなかった主な選手は下記の通り。

▽投手 熊谷陽輝（北海）森岡大智（能代松陽）高橋煌稀（仙台育英）湯田統真（仙台育英）平野大地（専大松戸）安田虎汰郎（日大三）平井智大（駿台甲府）高橋史佳（日本文理）南恒誠（大阪桐蔭）盛田智矢（報徳学園）中山優月（智弁学園）森煌誠（徳島商）大室亮満（高松商）キャリーパトリック波也斗（金光大阪）野中太陽（大商大）真城翔大（天理大）藤本竜輝（立命大）

▽捕手 尾形樹人（仙台育英）新妻恭介（浜松開誠館）南川幸輝（大阪桐蔭）坂根葉矢斗（履正社）高良鷹二郎（智弁学園）宮崎恭輔（慶大）石井雄也（関学大）

▽内野手 佐々木麟太郎（花巻東）高中一樹（聖光学院）緒方漣（横浜）進藤天（山梨学院）高橋海翔（山梨学院）小林隼翔（広陵）栗林泰三（慶大）今泉颯太（法大）

▽外野手 稲垣渉（帝京）山内教輔（東海大相模）萩宗久（横浜）西稜太（履正社）石野蓮授（報徳学園）岩本聖冬生（報徳学園）松本大輝（智弁学園）青山達史（智弁和歌山）知花慎之助（沖縄尚学）天井一輝（亜大）