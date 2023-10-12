少林寺拳法世界大会で日本、インドネシアが健闘…競技部門最優秀賞一覧

「２０２３年少林寺拳法世界大会 ｉｎ Ｔｏｋｙｏ， Ｊａｐａｎ」（７、８日・日本武道館、主催・ＷＳＫＯ少林寺拳法世界連合、少林寺拳法連盟）の公式記録（確定版）が１２日、大会実行委員会から発表された。米国、ブラジルなど２４の国と地域から２日間でのべ３５００人の代表拳士が出場し、３５部門（競技２５、発表８）の最優秀賞、優秀賞、優良賞、敢闘賞を競った。創始国でホスト国の日本代表の最優秀賞が続いたが、インドネシア代表の躍進も目立った。競技部門の最優秀賞は以下の通り。

◆競技部門最優秀賞

【組演武】

▽男子マスターズ 山﨑武宏（六段）、大﨑剛（五段）

▽女子マスターズ 吉野有紀（六段）、井上理栄（三段）

▽一般男子四段以上 合田仁一郎、大西千匡（ともに四段）

▽一般男子三段 河原真一、木村柊太

▽一般男子二段 ユスタンティノ・エルマセル、ディオニシウム・ラムリ（インドネシア）

▽一般男子初段 深澤 遥仁、池田亘輝

▽一般男子級拳士 ギルベルト・ファレリノ・トトモネ、アリスト・ナベン（ともに１級、インドネシア）

▽一般女子三段以上 山本瀬菜、笹川理菜（ともに四段）

▽一般女子二段 郡山悠、阿蘓品花音

▽一般女子初段 國吉咲月、鹿喰美乃里

▽一般女子級拳士 アビバ・アメリア・イスカンダル、ディンダ・リズキ・アマリア（ともに１級、インドネシア）

▽女子護身技法有段 荒井大輝（三段）、三枝芽衣（四段）

▽女子護身技法級拳士 米澤咲哉、吉村希海（ともに２級）

▽アンダー１５男子 加藤心、加藤結仁（ともに初段）

▽アンダー１５女子 竹山桜子（二段）、藤本凪（初段）

▽アンダー１２ 白濱芽花（初段）、高木杏（１級）

【団体演武】

▽一般 高橋右京、谷龍一、那須心星、村社光翼、山口輝、三谷聡伸、前田琉彗、川﨑空人、天野正輝、小林伽唯吏

▽アンダー１５ 和田ゆりあ、竹山桜子、藤本凪、大原琉愛、竹山橙子、鬼頭由奈

▽アンダー１２ 李美恵佳、横井勇大、瀬谷洸惺、乾愛咲、片岡虎鉄、戎子涼弥、高橋凜乃、上野志翔、高橋神威、戎子芯平

【単独演武】

▽男子有段 城澤大河（三段）

▽男子級拳士 カダン・ムルヤネ・グスティ（１級、インドネシア）

▽女子有段 河原やよい（三段）

▽女子級拳士 松谷咲歩（２級）