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少林寺拳法世界大会で日本、インドネシアが健闘…競技部門最優秀賞一覧

スポーツ報知
論文の部で最優秀賞の若林晏衣拳士（３級、１８最以下の部）＝左＝とデビッド・チアゴ・ミゲル・ルーアハ拳士（初段、ポルトガル）

　「２０２３年少林寺拳法世界大会　ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ，　Ｊａｐａｎ」（７、８日・日本武道館、主催・ＷＳＫＯ少林寺拳法世界連合、少林寺拳法連盟）の公式記録（確定版）が１２日、大会実行委員会から発表された。米国、ブラジルなど２４の国と地域から２日間でのべ３５００人の代表拳士が出場し、３５部門（競技２５、発表８）の最優秀賞、優秀賞、優良賞、敢闘賞を競った。創始国でホスト国の日本代表の最優秀賞が続いたが、インドネシア代表の躍進も目立った。競技部門の最優秀賞は以下の通り。

　◆競技部門最優秀賞

　【組演武】

　▽男子マスターズ　山﨑武宏（六段）、大﨑剛（五段）

　▽女子マスターズ　吉野有紀（六段）、井上理栄（三段）

　▽一般男子四段以上　合田仁一郎、大西千匡（ともに四段）

　▽一般男子三段　河原真一、木村柊太

　▽一般男子二段　ユスタンティノ・エルマセル、ディオニシウム・ラムリ（インドネシア）

　▽一般男子初段　深澤　遥仁、池田亘輝

　▽一般男子級拳士　ギルベルト・ファレリノ・トトモネ、アリスト・ナベン（ともに１級、インドネシア）

　▽一般女子三段以上　山本瀬菜、笹川理菜（ともに四段）

　▽一般女子二段　郡山悠、阿蘓品花音

　▽一般女子初段　國吉咲月、鹿喰美乃里

　▽一般女子級拳士　アビバ・アメリア・イスカンダル、ディンダ・リズキ・アマリア（ともに１級、インドネシア）

　▽女子護身技法有段　荒井大輝（三段）、三枝芽衣（四段）

　▽女子護身技法級拳士　米澤咲哉、吉村希海（ともに２級）

　▽アンダー１５男子　加藤心、加藤結仁（ともに初段）

　▽アンダー１５女子　竹山桜子（二段）、藤本凪（初段）

　▽アンダー１２　白濱芽花（初段）、高木杏（１級）

　【団体演武】

　▽一般　高橋右京、谷龍一、那須心星、村社光翼、山口輝、三谷聡伸、前田琉彗、川﨑空人、天野正輝、小林伽唯吏

　▽アンダー１５　和田ゆりあ、竹山桜子、藤本凪、大原琉愛、竹山橙子、鬼頭由奈

　▽アンダー１２　李美恵佳、横井勇大、瀬谷洸惺、乾愛咲、片岡虎鉄、戎子涼弥、高橋凜乃、上野志翔、高橋神威、戎子芯平

　【単独演武】

　▽男子有段　城澤大河（三段）

　▽男子級拳士　カダン・ムルヤネ・グスティ（１級、インドネシア）

　▽女子有段　河原やよい（三段）

　▽女子級拳士　松谷咲歩（２級）

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