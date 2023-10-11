◆フェニックス・リーグ 西武５―１巨人（１１日・南郷スタジアム）
巨人は先発の直江大輔投手が５回無失点と好投。６回を森本哲星投手、７回は吉村優聖歩投手が無失点に抑えたが、８回に伊藤優輔投手が５失点した。
西武は渡辺勇太朗投手が９回完投勝利を挙げた。
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【１回表巨人・Ｐ渡辺】
浅野・二ゴロ、中山・二ゴロ、萩尾・空三振
【１回裏西武・Ｐ直江】
高松・三ゴロ、児玉・三直、山村・一ゴロ
【２回表巨人・Ｐ渡辺】
菊田・中安、増田陸・見三振、山瀬・三ゴロ併殺
【２回裏西武・Ｐ直江】
山川・中飛、牧野・空三振、山野辺・二ゴロ
【３回表巨人・Ｐ渡辺】
湯浅・中飛、喜多・見三振、鈴木大・投安、浅野・右安オーバーラン走塁死
【３回裏西武・Ｐ直江】
長谷川・右飛、滝沢・右飛、古市・四球盗塁、高松・遊ゴロ
【４回表巨人・Ｐ渡辺】
中山・二ゴロ、萩尾・遊ゴロ、菊田・中安、増田陸・見三振
【４回裏西武・Ｐ直江】
児玉・左飛、山村・中安走塁死、山川・四球、牧野・三安打、山野辺・二ゴロ
【５回表巨人・Ｐ渡辺】
山瀬・三ゴロ、湯浅・遊ゴロ、喜多・見三振
【５回裏西武・Ｐ直江】
長谷川・中安、滝沢・投犠打、古市・二ゴロ、高松・二ゴロ
【６回表巨人・Ｐ渡辺】
鈴木大・二ゴロ、浅野・遊ゴロ、中山・二ゴロ
【６回裏西武・Ｐ森本に交代】
センター浅野に代わり笹原
児玉・四球、山村・左飛、山川・四球で代走モンテル、牧野・遊ゴロ併殺
【７回表巨人・Ｐ渡辺】
萩尾・左安、菊田・三ゴロ併殺、増田陸・三ゴロ
【７回裏西武・Ｐ吉村に交代】
一塁菊田が三塁へ、一塁に岡本大
山野辺・左飛、長谷川・二ゴロ、滝沢・三飛
【８回表巨人・Ｐ渡辺】
山瀬・三飛、湯浅・右飛、喜多・三ゴロ
【８回裏西武・Ｐ伊藤に交代】
遊撃中山が二塁へ、遊撃に中田歩
古市・遊ゴロ、高松・投安打盗塁、児玉・左前先制タイムリー、山村・四球、モンテル・左中間２点適時三塁打、牧野・三野選で４点目、山野辺・中安、長谷川・中安で満塁、滝沢・右犠飛で５点目、長谷川盗塁死
【９回表巨人・Ｐ渡辺】
鈴木大・遊ゴロ、笹原・空三振、中山・四球盗塁暴投で三進、萩尾・中前適時打、菊田・見三振で試合終了