◆米大リーグ 地区シリーズ ツインズ―アストロズ(10日・ミネアポリス=ターゲット・フィールド)

1勝1敗で迎えたツインズ―アストロズの地区シリーズ第3戦は10日(日本時間11日)、ツインズの本拠で始まり、昨年のワールドチャンピオン、アストロズが初回にJ・アブレイユの3ランなどで4点を先取した。

アストロズは先頭のアルテューベが中前安打で出塁すると、1死後、Y・アルバレスの一塁線の打球を一塁キリロフがバウンドをわせ損なう失策で二、三塁。今季のア・リーグ打点王タッカーが左前に弾き返し先制すると、続くJ・アブレイユがカウント2―1からの甘く入ったスライダーを左翼席中段に、飛距離135メートルのライナーをたたき込んだ。

その裏、ツインズも1死二、三塁と同じシチュエーションのチャンスをつかむも、アストロズの先発ハビエルが、今ポストシーズンで当たっているルイスをスライダー、コレアを直球で連続空振り三振に仕留めた。

【動画】初回からアストロズが猛攻!アブレイユ、初回に3ラン!

