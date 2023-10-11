お知らせ
報知映画賞読者投票スタート！
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
連日熱戦！ラグビーＷ杯フランス大会
【動画日記】ラグビーW杯　連日街を歩いている担当記者が現地から最新映像をお届けします
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
Twitter facebook Instagram YouTube

昨年の覇者アストロズが初回、Ｊ・アブレイユの３ランなどで４点を先取　前田所属のツインズ巻き返せるか

スポーツ報知
Ｊ・アブレイユ（ロイター）

◆米大リーグ　地区シリーズ　ツインズ―アストロズ（１０日・ミネアポリス＝ターゲット・フィールド）

　１勝１敗で迎えたツインズ―アストロズの地区シリーズ第３戦は１０日（日本時間１１日）、ツインズの本拠で始まり、昨年のワールドチャンピオン、アストロズが初回にＪ・アブレイユの３ランなどで４点を先取した。

　アストロズは先頭のアルテューベが中前安打で出塁すると、１死後、Ｙ・アルバレスの一塁線の打球を一塁キリロフがバウンドをわせ損なう失策で二、三塁。今季のア・リーグ打点王タッカーが左前に弾き返し先制すると、続くＪ・アブレイユがカウント２―１からの甘く入ったスライダーを左翼席中段に、飛距離１３５メートルのライナーをたたき込んだ。

　その裏、ツインズも１死二、三塁と同じシチュエーションのチャンスをつかむも、アストロズの先発ハビエルが、今ポストシーズンで当たっているルイスをスライダー、コレアを直球で連続空振り三振に仕留めた。

【動画】初回からアストロズが猛攻！アブレイユ、初回に３ラン！

続きを読む

ＭＬＢ特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×