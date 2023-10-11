◆米大リーグ 地区シリーズ ツインズ―アストロズ（１０日・ミネアポリス＝ターゲット・フィールド）

１勝１敗で迎えたツインズ―アストロズの地区シリーズ第３戦は１０日（日本時間１１日）、ツインズの本拠で始まり、昨年のワールドチャンピオン、アストロズが初回にＪ・アブレイユの３ランなどで４点を先取した。

アストロズは先頭のアルテューベが中前安打で出塁すると、１死後、Ｙ・アルバレスの一塁線の打球を一塁キリロフがバウンドをわせ損なう失策で二、三塁。今季のア・リーグ打点王タッカーが左前に弾き返し先制すると、続くＪ・アブレイユがカウント２―１からの甘く入ったスライダーを左翼席中段に、飛距離１３５メートルのライナーをたたき込んだ。

その裏、ツインズも１死二、三塁と同じシチュエーションのチャンスをつかむも、アストロズの先発ハビエルが、今ポストシーズンで当たっているルイスをスライダー、コレアを直球で連続空振り三振に仕留めた。

【動画】初回からアストロズが猛攻！アブレイユ、初回に３ラン！