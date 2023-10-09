お知らせ
報知映画賞読者投票スタート！
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
連日熱戦！ラグビーＷ杯フランス大会
【動画日記】ラグビーW杯　連日街を歩いている担当記者が現地から最新映像をお届けします
新企画「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
Twitter facebook Instagram YouTube

出雲駅伝３区でも王者・駒大が完全Ｖの４連勝へ盤石　２位に浮上した創価大に５７秒差

スポーツ報知
一斉に出雲大社の大鳥居前をスタートする、各大学１区の選手たち （カメラ・竜田　卓）

◆学生３大駅伝開幕戦 　出雲駅伝（９日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

　主要区間の３区（８・５キロ）でも駒大の山川拓馬（２年）が好走し、首位をがっちりとキープした。２位の創価大とは５７秒差（タイムは速報値）。

　駒大は１区で篠原倖太朗（３年）が区間賞。２区でも佐藤圭汰（２年）が、青学大の黒田朝日（２年）と同タイムで区間賞。絶好の流れに乗って３区の山川も盤石の走りを見せた。昨季、学生駅伝３冠を果たした駒大は史上初の２年連続３冠に向けて突き進んでいる。１区から首位を譲らない完全優勝で３大学生駅伝４連勝を狙う。

　優勝候補の一角に挙げられていた中大は１０位。

＊　＊　＊　＊　＊

　３区終了時点の上位チームの成績は以下の通り。

＜１＞駒大

＜２＞創価大

＜３＞城西大

＜４＞青学大

＜５＞国学院大

＜６＞早大

＜７＞東洋大

＜８＞順大

　主なチームの区間登録選手は以下の通り。

◇前回優勝・駒大

１区（　８・０キロ）篠原倖太朗（３年）

２区（　５・８キロ）佐藤　圭汰（２年）

３区（　８・５キロ）山川　拓馬（２年）

４区（　６・２キロ）伊藤　蒼唯（２年）

５区（　６・４キロ）安原　太陽（４年）

６区（１０・２キロ）鈴木　芽吹（４年）

◇前回２位・国学院大

１区（　８・０キロ）上原　琉翔（２年）

２区（　５・８キロ）青木　瑠郁（２年）

３区（　８・５キロ）伊地知賢造（４年）

４区（　６・２キロ）山本　歩夢（３年）

５区（　６・４キロ）高山　豪起（２年）

６区（１０・２キロ）平林　清澄（３年）

◇前回３位・中大

１区（　８・０キロ）浦田　優斗（３年）

２区（　５・８キロ）中野　翔太（４年）

３区（　８・５キロ）吉居　駿恭（２年）

４区（　６・２キロ）阿部　陽樹（３年）

５区（　６・４キロ）溜池　一太（２年）

６区（１０・２キロ）湯浅　仁　（４年）

◇前回４位・青学大

１区（　８・０キロ）野村　昭夢（３年）

２区（　５・８キロ）黒田　朝日（２年）

３区（　８・５キロ）佐藤　一世（４年）

４区（　６・２キロ）山内　健登（４年）

５区（　６・４キロ）鳥井　健太（１年）

６区（１０・２キロ）鶴川　正也（３年）

続きを読む

スポーツ

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×