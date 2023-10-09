◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（９日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

主要区間の３区（８・５キロ）でも駒大の山川拓馬（２年）が好走し、首位をがっちりとキープした。２位の創価大とは５７秒差（タイムは速報値）。

駒大は１区で篠原倖太朗（３年）が区間賞。２区でも佐藤圭汰（２年）が、青学大の黒田朝日（２年）と同タイムで区間賞。絶好の流れに乗って３区の山川も盤石の走りを見せた。昨季、学生駅伝３冠を果たした駒大は史上初の２年連続３冠に向けて突き進んでいる。１区から首位を譲らない完全優勝で３大学生駅伝４連勝を狙う。

優勝候補の一角に挙げられていた中大は１０位。

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３区終了時点の上位チームの成績は以下の通り。

＜１＞駒大

＜２＞創価大

＜３＞城西大

＜４＞青学大

＜５＞国学院大

＜６＞早大

＜７＞東洋大

＜８＞順大

主なチームの区間登録選手は以下の通り。

◇前回優勝・駒大

１区（ ８・０キロ）篠原倖太朗（３年）

２区（ ５・８キロ）佐藤 圭汰（２年）

３区（ ８・５キロ）山川 拓馬（２年）

４区（ ６・２キロ）伊藤 蒼唯（２年）

５区（ ６・４キロ）安原 太陽（４年）

６区（１０・２キロ）鈴木 芽吹（４年）

◇前回２位・国学院大

１区（ ８・０キロ）上原 琉翔（２年）

２区（ ５・８キロ）青木 瑠郁（２年）

３区（ ８・５キロ）伊地知賢造（４年）

４区（ ６・２キロ）山本 歩夢（３年）

５区（ ６・４キロ）高山 豪起（２年）

６区（１０・２キロ）平林 清澄（３年）

◇前回３位・中大

１区（ ８・０キロ）浦田 優斗（３年）

２区（ ５・８キロ）中野 翔太（４年）

３区（ ８・５キロ）吉居 駿恭（２年）

４区（ ６・２キロ）阿部 陽樹（３年）

５区（ ６・４キロ）溜池 一太（２年）

６区（１０・２キロ）湯浅 仁 （４年）

◇前回４位・青学大

１区（ ８・０キロ）野村 昭夢（３年）

２区（ ５・８キロ）黒田 朝日（２年）

３区（ ８・５キロ）佐藤 一世（４年）

４区（ ６・２キロ）山内 健登（４年）

５区（ ６・４キロ）鳥井 健太（１年）

６区（１０・２キロ）鶴川 正也（３年）