◆米大リーグ オリオールズ2―3レンジャーズ(7日・ボルティモア=オリオール・パーク)

大リーグでは7日(日本時間8日)、アメリカン、ナショナル両リーグの地区シリーズが開幕した。登録メンバーから外れた藤浪晋太郎投手が所属するオリオールズを相手に敵地で戦ったレンジャーズ。若手とベテランが融合し、白星発進した。

若手の象徴は、ア・リーグの新人王有力候補、ジョシュ・ヤン。2-1で迎えた6回一死から貴重な追加点となるプレーオフ1号ソロを中堅に叩き込んだ。代わったばかりの3番手・ウェブの直球を捉え、打球速度107・5マイル(173キロ)の痛烈な当たりは飛距離403フィート(123メートル)の当たりだった。

「1ヶ月前、華氏110度(摂氏43度)の(レンジャーズ傘下)2Aフリスコ(テキサス州)でプレーしていたが、どんなことがあろうと、チームがワールドシリーズで勝つために貢献するつもりだった。スコアボードは見ないようにして、勝つことだけを考えていた」。8月の左親指負傷からの復帰から約1か月。晴れ舞台で大仕事をやってのけた。

4月、5月と連続でア・リーグ月間最優秀新人に選ばれ、7月の球宴に初選出で先発出場。今季公式戦23本塁打の勢いは10月に入っても衰えることがない。レイズとのワイルドカードシリーズ第2戦では1三塁打&2二塁打。塁打数6はプレーオフのメジャー新人タイ記録となった。好調ぶりをそのまま地区シリーズに持ち込み、白星発進につながる貴重な一発を放って見せた。

ベテランで光ったのは、35歳の左腕チャプマン。ポストシーズン36試合目となった出番は、3-2で迎えた8回。5番手で救援し、連続四球と暴投で無死一、二塁としたが、サンタンダーを三ゴロ併殺、マウントキャッスルには100マイル連発で攻め、最後は最速101・4マイル(163キロ)のシンカーで空振り三振に打ち取った。

ボウチ―監督は「ヤンは攻守で大活躍だった。いいスイングができているし、守備でも難しい併殺を苦もなくやった」と新人を絶賛し、投手陣についても「ブルペンがいい仕事をした。先発からの継投はほぼ思い通り」と満足げだ。きょう第2戦はモンゴメリーが先発。2011年以来のリーグ優勝決定戦進出に王手をかける。

【動画】新人王有力候補ヤンの豪快弾!貴重な追加点

