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【京都大賞典】ヴェラアズールは２枠２番から連覇目指す　重賞５勝目へディープボンドは３枠４番　枠順決定

スポーツ報知
ヴェラアズール

◆第５８回京都大賞典・Ｇ２（１０月９日、京都競馬場・芝２４００メートル）

　第５８回京都大賞典の枠順が１０月６日、決まった。連覇のかかるヴェラアズール（牡６歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父エイシンフラッシュ）は２枠２番。昨年のジャパンＣ制覇後、結果が出ておらず復活を期す。国内外重賞５勝目のかかるディープボンド（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は３枠４番からスタート。ヒートオンビート（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は６枠１０番から重賞連勝を狙う。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ブローザホーン　牡４　５７　菅原　明良

（２）ヴェラアズール　牡６　５９　松山　弘平

（３）マイネルウィルトス　牡７　５７　ミルコ・デムーロ

（４）ディープボンド　牡６　５７　和田　竜二

（５）インプレス　牡４　５７　藤岡　佑介

（６）ボッケリーニ　牡７　５７　浜中　俊

（７）プラダリア　牡４　５７　池添　謙一

（８）ヒンドゥタイムズ　セン７　５７　団野　大成

（９）ビッグリボン　牝５　５５　西村　淳也

（１０）ヒートオンビート　牡６　５８　川田　将雅

（１１）ウインマイティー　牝６　５５　松若　風馬

（１２）アフリカンゴールド　セン８　５７　国分　恭介

（１３）ゼーゲン　セン８　５７　藤岡　康太

（１４）アイアンバローズ　牡６　５７　北村　友一

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