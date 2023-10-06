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【パ公示】（６日）オリックスが竹安大知、ロッテが佐々木千隼と沢村拓一を登録
2023年10月6日 16時34分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 竹安大知投手
▽ロッテ 佐々木千隼投手
▽ロッテ 沢村拓一投手
【同抹消】
なし
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