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【パ公示】（６日）オリックスが竹安大知、ロッテが佐々木千隼と沢村拓一を登録

スポーツ報知
ロッテ・沢村拓一

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　竹安大知投手

　▽ロッテ　佐々木千隼投手

　▽ロッテ　沢村拓一投手

　【同抹消】

　なし

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