◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ ツインズ3―1ブルージェイズ(3日・ミネアポリス=ターゲット・フィールド)

米大リーグのプレーオフ(PO)が3日(日本時間4日)、開幕した。ア・リーグ中地区を制したツインズは、ブルージェイズに快勝して2004年から続いていたPOの連敗を「18」で止め、アストロズとの地区シリーズ進出へ王手をかけた。

期待の24歳が大舞台で躍動した。17年のドラフト全体1位でツインズ入りしたルイスは、「3番・指名打者」でスタメン出場すると、1回1死一塁の1打席目に、左翼へ先制ソロを放ち、3回先頭の2打席目にも2打席連続弾となるソロ。ツインズの新人がPOで本塁打を放つのは1991年のレイウス以来2人目で、POデビューから2打席連続で本塁打を放ったのは、08年のロンゴリア(当時レイズ)以来メジャー史上3人目の快挙だった。

ルイスは、前田が6勝目を挙げた9月19日の敵地・レッズ戦で左ハムストリングを痛めてシーズン中は復帰出来ずにそのまま終了。レギュラーシーズンでは58試合で15本塁打だった若武者が大舞台で大仕事をやってのけた。投げては先発のロペスが6回途中5安打1失点と好投。その後も救援陣が踏ん張ってリードを守った。北米4大スポーツ(MLB、NFL、NBA、NHL)のPO史上最長となる18連敗を喫していたが、2004年の地区シリーズ初戦のヤンキース戦以来19年ぶりにPO勝利をつかんだ。

ツインズ・前田健太投手(35)は、試合開始前からブルペンに向かって待機。ストレッチやシャドーピッチングをして準備をしたが、登板機会はなかった。ブルージェイズ・菊池雄星投手(32)は、ベンチから戦況を見つめていた。あす4日(同5日)の第2戦は、王手をかけたツインズはベリオス、追い込まれたブルージェイズはグレイが先発する。

