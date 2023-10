◆第102回凱旋門賞・G1(10月1日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝2400メートル)

世界最高峰レースの一つは15頭によって争われ、今年のフランスダービー馬エースインパクト(牡3歳、フランス・JCルジェ厩舎、父クラックスマン)が優勝した。デビュー6連勝と無敗での凱旋門賞制覇は2013年トレヴ以来の10年ぶりの快挙。騎乗したクリスチャン・デムーロ騎手は2020年ソットサス以来となる制覇。

日本からただ一頭参戦したスルーセブンシーズ(牝5歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドリームジャーニー)は4着に敗れた。前走の宝塚記念で世界ランキングトップのイクイノックスに首差2着となり、勢いに乗って臨んでいた。日本勢は初出走となった1969年スピードシンボリ(着外)以降、半世紀以上にわたる31頭(34回出走)が挑戦してきたが、悲願は今年もかなわなかった。クリストフ・ルメール騎手も13度目の挑戦だったが初勝利はならなかった。

【動画】強い地元の3歳馬!凱旋門賞のゴール前ハイライト

