海外馬券発売対象の第102回凱旋門賞・G1(芝2400メートル)が1日、パリロンシャン競馬場で行われ、C.デムーロ騎手騎乗のエースインパクトが優勝。日本から参戦したスルーセブンシーズ(牝5歳、美浦・尾関知人厩舎)は4着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 13番エースインパクト(牡3、C.デムーロ)

2着 6番ウエストオーバー(牡4、R.ホーンビー)

3着 3番オネスト(牡4、M.ギュイヨン)

4着 9番スルーセブンシーズ(牝5、C.ルメール)

5着 15番コンティニュアス(牡3、R.ムーア)

6着 5番ベイブリッジ(牡5、R.キングスコート)

7着 1番シスファハン(牡5、L.ディロジール)

8着 12番フィードザフレーム(牡3、C.スミヨン)

9着 7番フクム(牡6、J.クローリー)

10着 4番シムカミル(牡4、A.プーシャン)

11着 14番ファンタスティックムーン(牡3、R.ピーヒュレク)

12着 8番プラスデュキャルゼル(牝4、M.バルザローナ)

13着 10番フリーウインド(牝5、L.デットーリ)

14着 2番アヤザーク(牡4、G.モッセ)

15着 11番ミスターハリウッド(牡3、B.ムルザバエフ)

