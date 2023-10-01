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【凱旋門賞】エースインパクトがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　海外馬券発売対象の第１０２回凱旋門賞・Ｇ１（芝２４００メートル）が１日、パリロンシャン競馬場で行われ、Ｃ．デムーロ騎手騎乗のエースインパクトが優勝。日本から参戦したスルーセブンシーズ（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎）は４着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　１３番エースインパクト（牡３、Ｃ．デムーロ）

２着　６番ウエストオーバー（牡４、Ｒ．ホーンビー）

３着　３番オネスト（牡４、Ｍ．ギュイヨン）

４着　９番スルーセブンシーズ（牝５、Ｃ．ルメール）

５着　１５番コンティニュアス（牡３、Ｒ．ムーア）

６着　５番ベイブリッジ（牡５、Ｒ．キングスコート）

７着　１番シスファハン（牡５、Ｌ．ディロジール）

８着　１２番フィードザフレーム（牡３、Ｃ．スミヨン）

９着　７番フクム（牡６、Ｊ．クローリー）

１０着　４番シムカミル（牡４、Ａ．プーシャン）

１１着　１４番ファンタスティックムーン（牡３、Ｒ．ピーヒュレク）

１２着　８番プラスデュキャルゼル（牝４、Ｍ．バルザローナ）

１３着　１０番フリーウインド（牝５、Ｌ．デットーリ）

１４着　２番アヤザーク（牡４、Ｇ．モッセ）

１５着　１１番ミスターハリウッド（牡３、Ｂ．ムルザバエフ）

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