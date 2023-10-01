海外馬券発売対象の第１０２回凱旋門賞・Ｇ１（芝２４００メートル）が１日、パリロンシャン競馬場で行われ、Ｃ．デムーロ騎手騎乗のエースインパクトが優勝。日本から参戦したスルーセブンシーズ（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎）は４着だった。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 １３番エースインパクト（牡３、Ｃ．デムーロ）
２着 ６番ウエストオーバー（牡４、Ｒ．ホーンビー）
３着 ３番オネスト（牡４、Ｍ．ギュイヨン）
４着 ９番スルーセブンシーズ（牝５、Ｃ．ルメール）
５着 １５番コンティニュアス（牡３、Ｒ．ムーア）
６着 ５番ベイブリッジ（牡５、Ｒ．キングスコート）
７着 １番シスファハン（牡５、Ｌ．ディロジール）
８着 １２番フィードザフレーム（牡３、Ｃ．スミヨン）
９着 ７番フクム（牡６、Ｊ．クローリー）
１０着 ４番シムカミル（牡４、Ａ．プーシャン）
１１着 １４番ファンタスティックムーン（牡３、Ｒ．ピーヒュレク）
１２着 ８番プラスデュキャルゼル（牝４、Ｍ．バルザローナ）
１３着 １０番フリーウインド（牝５、Ｌ．デットーリ）
１４着 ２番アヤザーク（牡４、Ｇ．モッセ）
１５着 １１番ミスターハリウッド（牡３、Ｂ．ムルザバエフ）
ACE IMPACT IS AMAZING IN THE QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE! 🇫🇷 pic.twitter.com/UdOsjHMJbK— At The Races (@AtTheRaces) October 1, 2023