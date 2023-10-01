◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽ヤクルト 山野太一投手、北村恵吾内野手

▽巨人 グリフィン投手、松田宣浩内野手

▽広島 一岡竜司投手

【同抹消】

▽ヤクルト サイスニード投手、荒木貴裕内野手

▽ＤｅＮＡ 佐野恵太外野手

▽巨人 メンデス投手

▽広島 九里亜蓮投手、森下暢仁投手、益田武尚投手

▽中日 根尾昂投手

【注】巨人の松田宣浩は引退選手・特例登録が適用され、本日のみ当該球団は３１名を超えて出場選手登録することができる。なお、当該選手は翌日、自動的に登録抹消となる。

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽オリックス 福永奨捕手、西野真弘内野手、大城滉二内野手

▽西武 大曲錬投手、山村崇嘉内野手、高松渡内野手、陽川尚将内野手、長谷川信哉内野手

▽ロッテ 西村天裕投手、メルセデス投手

【同抹消】

▽オリックス 田嶋大樹投手、宜保翔内野手、大里昂生内野手

▽西武 田村伊知郎投手、今井達也投手、平良海馬投手、マキノン内野手、中村剛也内野手、栗山巧外野手、愛斗外野手

▽楽天 高田孝一投手

▽ロッテ カスティーヨ投手、益田直也投手

▽日本ハム 田中瑛斗投手

【注】ロッテの益田直也は特例２０２３の対象選手。メルセデス選手は代替指名選手となる。