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【セパ公示】（１日）巨人が松田宣浩、グリフィンを登録　ヤクルトはサイスニード、荒木貴裕を抹消

スポーツ報知
先発に備えるグリフィン（カメラ・今成　良輔）

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　山野太一投手、北村恵吾内野手

　▽巨人　グリフィン投手、松田宣浩内野手

　▽広島　一岡竜司投手

　【同抹消】

　▽ヤクルト　サイスニード投手、荒木貴裕内野手

　▽ＤｅＮＡ　佐野恵太外野手

　▽巨人　メンデス投手

　▽広島　九里亜蓮投手、森下暢仁投手、益田武尚投手

　▽中日　根尾昂投手

　【注】巨人の松田宣浩は引退選手・特例登録が適用され、本日のみ当該球団は３１名を超えて出場選手登録することができる。なお、当該選手は翌日、自動的に登録抹消となる。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　福永奨捕手、西野真弘内野手、大城滉二内野手

　▽西武　大曲錬投手、山村崇嘉内野手、高松渡内野手、陽川尚将内野手、長谷川信哉内野手

　▽ロッテ　西村天裕投手、メルセデス投手

　【同抹消】

　▽オリックス　田嶋大樹投手、宜保翔内野手、大里昂生内野手

　▽西武　田村伊知郎投手、今井達也投手、平良海馬投手、マキノン内野手、中村剛也内野手、栗山巧外野手、愛斗外野手

　▽楽天　高田孝一投手

　▽ロッテ　カスティーヨ投手、益田直也投手

　▽日本ハム　田中瑛斗投手

【注】ロッテの益田直也は特例２０２３の対象選手。メルセデス選手は代替指名選手となる。

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